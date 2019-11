A startup brasileira 88i InsurTech se inscreve no eBaoCloud para acelerar seu crescimento e inovações

SÃO PAULO, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A eBaoTech, fornecedora líder global de soluções de seguros digitais, anunciou recentemente que a startup InsurTech 88InsurTech (88i), com sede no Brasil, se inscreveu no eBaoCloud® InsureMO®, uma plataforma de seguros PaaS (plataforma como serviço), para acelerar seu crescimento e inovações. A garantia para telefones celulares é o primeiro produto de seguro lançado via InsureMO.

A missão da 88i é reinventar e democratizar o seguro, criando uma maneira mais barata, prática, rápida e transparente de comprar e vender seguros, beneficiando-se da tecnologia de blockchain/inteligência artificial. Posicionada como um mercado de seguros, a 88i está conectada a várias operadoras de seguros e prestadores de serviços relacionados, como empresas de assistência, para oferecer aos consumidores experiências diversificadas, acessíveis, transparentes e confiáveis.

Ao integrar o InsureMO, a 88i obterá imediatamente os recursos para conectar-se a operadoras de seguros e parceiros de canal, além de lançar produtos por meio de chamadas de API, de forma muito mais rápida e econômica. Como uma plataforma em contêiner, o InsureMO tem funções completas de segurança e monitoramento para atender aos requisitos de conformidade.

Sendo um escritório intermediário/uma PaaS de seguros, o InsureMO tem todos os microsserviços convencionais e APIs para empresas de seguro geral, de vida e de saúde, abrangendo todo o ciclo de vida das apólices de seguro. O InsureMO é um middleware (software) para o setor de seguros, que acelera inovações rápidas e conectividade profunda para operadoras de seguros, corretores, agentes, agentes gerais de gestão (MGAs), canais de afinidade e startups InsurTech.

Rodrigo Ventura, CEO da 88i, comentou: "Sendo uma startup da InsurTech especializada em tecnologias da IoT/telemática, inteligência artificial e blockchain, o objetivo da 88i é reinventar e democratizar o seguro, oferecendo opções mais abrangentes e melhores aos consumidores. Estamos muito felizes em fazer parceria com a eBaoTech, um fornecedor estabelecido de tecnologia de seguros, com forte domínio do negócio de seguros, trabalhando com mais de 200 operadoras de seguros em quase 30 países. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e fornecer produtos de seguros mais inovadores e personalizados para o dinâmico mercado brasileiro".

Dr. Woody Mo, diretor executivo da eBaoTech, acrescentou: "Estamos muito animados por ter a 88i como nosso primeiro inquilino no Brasil. Mais de 1.200 produtos de seguros de mais de 120 seguradoras, em mais de 10 países, foram lançados no InsureMO. A plataforma PaaS está se conectando com mais de 800 canais e vendeu bilhões de prêmios de apólices. Estamos entusiasmados para fazer parcerias com mais startups, seguradoras e corretoras, a fim de fornecer cobertura de seguro melhor, mais rápida e mais diversificada ao mercado brasileiro".

Sobre a 88 INSURTECH

A 88 INSURTECH é uma startup com um modelo de negócios disruptivo, baseado em blockchain, que pretende revolucionar o mercado de seguros. A empresa promete apresentar uma maneira mais barata, prática, rápida e transparente de comprar e vender seguros. O UNICEF selecionou a 88INSURTECH como uma das startups de blockchain que pode causar impacto social em escala global com o Fundo de Inovação. As NAÇÕES UNIDAS listaram a 88i como fornecedora oficial em seu Mercado Global, o UNGM (United Nations Global Market), e a empresa também foi listada como um dos estudos de caso de blockchain da União Internacional de Telecomunicações (ITU). Para obter mais informações, visite o site: https://88i.io

Sobre o eBaoTech

A eBaoTech é uma provedora de soluções digitais para o setor global de seguros, com a missão de "facilitar o seguro". Tem negócios em mais de 30 países, atendendo mais de 200 operadoras e inúmeros agentes, corretores, startups da InsurTech e outros no ecossistema de seguros. A eBaoTech oferece dois grupos de soluções: o eBao Cloud, uma plataforma de software para seguros, e o software eBao, para sistemas centrais de seguradoras tradicionais. Para obter mais informações, visite o site www.ebaotech.com.

