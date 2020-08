A Sterling Trading Tech lança uma nova solução de relatórios de rastreamento de conformidade e auditoria no Brasil

CHICAGO, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Sterling Trading Tech (STT), líder em soluções de conformidade, risco e infraestrutura para negociação de ações, opções e futuros, ampliou suas soluções de conformidade e relatórios no mercado brasileiro, atendendo ao aumento da demanda do mercado por mais transparência.

A Sterling oferece inúmeras soluções de conformidade e relatórios para clientes do mundo todo. A nova oferta para o Brasil permite que os clientes recebam relatórios obrigatórios de transações comerciais, o que permitirá que as empresas cumpram suas obrigações de auditoria perante os órgãos reguladores locais. As soluções também incluirão relatórios de latência.

A solução de relatórios de rastreamento de auditoria oferece rastreamento completo de login do administrador e registros FIX para todas as negociações e pedidos disponíveis para os reguladores. A solução de conformidade inclui um histórico completo de login de todas as contas de negociação, um histórico completo da conta, inclusive alterações da conta, e histórico de senhas da plataforma de negociação.

"Os relatórios precisos de regulamentação são essenciais não apenas para os nossos clientes nos Estados Unidos, mas também para os internacionais", declara Andrew Actman, diretor administrativo de desenvolvimento de negócios da Sterling Trading Tech. "Expandimos continuamente a nossa presença internacional ao longo dos anos e temos o prazer de implementar essa oferta no mercado brasileiro".

A principal plataforma de negociação profissional da Sterling, a Sterling Trader® Pro, é amplamente usada no Brasil para corretores, empresas de trading proprietárias e empresas de compensação. Na plataforma, os traders têm os mercados da BM&F Bovespa, dos EUA e do Canadá disponíveis em inglês e português, por meio do centro de dados local da Sterling, em São Paulo, com conectividade direta com a BM&F Bovespa.

"A nova solução de relatórios de acompanhamento de auditoria da Sterling é animadora, porque disponibiliza às empresas relatórios de conformidade consolidados, para que estejam organizados e preparados para auditorias regulatórias a qualquer momento", afirma Gustavo Santos, representante brasileiro da Sterling Trading Tech.

A Sterling Trading Tech, fornecedora líder de soluções de negociação de ações, oferece aos clientes ferramentas de conformidade e risco, produtos de infraestrutura, dados de mercado e uma variedade completa de plataformas de negociação, tanto para comerciantes profissionais como de varejo. Essas plataformas estão disponíveis para a comunidade comercial global de ações, opções, futuros e criptomoedas. Os produtos da Sterling Trading Tech podem ser usados no modelo white label, para valorizar a identidade da marca do cliente.

A Sterling Trading Tech (STT) é fornecedora líder de soluções profissionais de tecnologia de negociação para os mercados globais de ações, opções e futuros. Com mais de 100 clientes, entre eles, corretores líderes, empresas de compensação e grupos de transações proprietárias em mais de 30 países, a STT fornece soluções personalizadas para as necessidades dos clientes. A STT apoia dezenas de milhares de usuários no mundo todo e fornece links para mais de 80 locais de execução nos EUA. A empresa atualmente representa mais de 5% do volume diário de ações dos EUA. A STT tem o compromisso de fornecer tecnologia rápida e estável, além de excelente atendimento ao cliente.

