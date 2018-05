A Sterlite Power considera investimento de US$ 4 bilhões no Brasil até 2022

BUENOS AIRES, Argentina, 22 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Sterlite Power, que arrematou pedidos para a construção de linhas de transmissão de energia no Brasil no ano passado, está considerando um investimento de US$ 4 bilhões em projetos de energia no Brasil até 2022.

Em busca de melhores retornos e de uma ampla série de oportunidades de investimentos no Brasil, a ideia da Sterlite Power é crescer rapidamente no país e estabelecer seu quartel-general em São Paulo, como uma base para futura expansão.

"Já nos comprometemos com US$ 1 bilhão (em projetos) e estamos abertos para ampliar este valor três ou quatro vezes durante os próximos três ou quatro anos", declarou o CEO do Sterlite Group, Pratik Agarwal.

Agarwal acrescentou ainda que a Sterlite estruturou uma equipe local e está no momento buscando por um executivo experiente para comandar as operações brasileiras e liderar uma expansão através de incursões em outros países.

"São Paulo será nosso quartel-general na América Latina para olharmos para além do Brasil", disse Agarwal. Ele mencionou Argentina, Chile, México e possivelmente o Peru como países de potencial interesse e destacou que o avanço para esses mercados poderia acontecer durante um período de 1 a 3 anos.

O executivo também mencionou que, além de participar em licitações governamentais para novos projetos, a Sterlite também avaliará possíveis aquisições como parte de sua estratégia no país.

De acordo com o executivo, a preferência em todos os investimentos é para projetos 'complexos', nos quais ele avalia que a companhia acredita estar mais capacitada para gerar valor e obter vantagens sobre os concorrentes.

A Sterlite chamou a atenção do setor de energia brasileiro na primeira licitação da qual participou em abril do ano passado, arrematando uma concessão de transmissão com um desconto de 58,9 por cento em relação à receita máxima autorizada pelo governo para o projeto.

A empresa já garantiu o financiamento e todas as licenças ambientais para um de seus três projetos e há grande confiança de que conseguirá entregar todos com antecedência.

"Temos um excelente histórico em entregar projetos antes do prazo e em usar estratégias inovadoras", disse Agarwal.

Ele disse que em um projeto na Índia, a empresa chegou a utilizar helicópteros para levar torres de transmissão ao local de uma obra em uma região montanhosa, o que economizou meses em comparação com o método mais tradicional utilizado anteriormente pela indústria indiana, o carregamento de equipamentos com a ajuda de burros de carga.

