A SVP Worldwide anuncia sua nova instalação de pesquisa e desenvolvimento aberta na área de Huskvarna/Jönköping, na Suécia

LA VERGNE, Tennessee, 5 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O epicentro de P&D de costura nos últimos 150 anos ganhou uma nova instalação de última geração. A SVP Worldwide, maior empresa de máquinas de costura de consumo do mundo, anunciou a abertura de seus novos escritórios de pesquisa e desenvolvimento na área de Huskvarna/Jönköping da Suécia. Com mais de 3.500 metros quadrados de espaço focado em tecnologia, o edifício apresenta uma máquina de costura SINGER® com iluminação neon "imperdível" na entrada de Soldattorpsgatan 3554 74 JÖNKÖPING.

A região de Huskvarna é reconhecida há muito tempo por ter criado as máquinas de costura e bordado mais avançadas do mundo. Esta instalação será o local central para as equipes de P&D da empresa, com equipes de apoio em Xangai, Londres e Nashville. Além disso, um grupo de funcionários de vendas, marketing e atendimento ao cliente também compartilhará o espaço.

"Estamos investindo mais de 110 milhões de dólares em desenvolvimento de produtos globalmente nos próximos cinco anos e queremos ter a instalação mais tecnologicamente avançada com espaço para continuar a crescer nessa região, tanto fisicamente quanto a partir de um ponto de vista tecnológico", declarou o CEO Carl-Martin Lindahl. "À medida que nosso desenvolvimento aumenta na área de software, desenvolvimento de aplicativos, computação em nuvem, sentimos que nossas necessidades, em termos de ambiente de trabalho, estão sempre mudando. Isso nos permitirá permanecer na vanguarda e recrutar agressivamente os melhores talentos de engenharia para a região."

O vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento, Kevin Keller, acrescenta: "Quando começamos a analisar nossas opções para uma nova instalação de P&D, era óbvio que precisávamos permanecer na área de Huskvarna/Jönköping . Desenvolver nossa pegada de engenharia foi fundamental em nosso processo de decisão. Queríamos uma instalação que pudesse expor a nossa equipe e oferecer uma experiência de trabalho de última geração em nosso setor."

A SVP Worldwide, que faz negócios por meio da SVP-Singer Holdings, Inc. e suas afiliadas, é a maior empresa de máquinas de costura de consumo do mundo, respondendo por aproximadamente uma em cada três máquinas de costura vendidas anualmente em todo o mundo. A empresa e suas três marcas icônicas - SINGER®, HUSQVARNA® VIKING® e PFAFF® - têm encantado consumidores por mais de 475 anos. Essas marcas e produtos premium são considerados a escolha de costureiros sérios e artesãos iniciantes.

A sede corporativa da empresa está localizada em Nashville, no Tennessee, e é suportada por sedes regionais/escritórios de vendas localizados em Milão (Itália), Cidade do México (México) e Sidney (Austrália) que, combinados, alcançam consumidores em mais de 180 países. A SVP tem instalações de fabricação em toda a Ásia e América Latina, vários centros de P&D, um centro de desenvolvimento de software na Europa e uma cadeia global de suprimentos com centros de distribuição em todas as regiões.

Em 2018, a SVP Worldwide foi adquirida pela Ares Management, um gestor líder global de ativos alternativos com aproximadamente US$ 144 bilhões de ativos sob gestão e mais de 1.200 funcionários. A Ares Management fez investimentos substanciais para alinhar a SVP Worldwide para o crescimento. Para saber mais, acesse www.svpworldwide.com

