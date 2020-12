A Syndigo anuncia parceria de capital de crescimento com a Summit Partners

CHICAGO, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Syndigo, um fornecedor líder de uma plataforma de software como serviço (Software as a Service, SaaS) para a gestão e sindicação de informação de produtos, anunciou hoje uma parceria de capital de crescimento com a Summit Partners ("Summit"), uma empresa global de investimentos alternativos. O investidor atual, The Jordan Company ("TJC"), uma empresa de investimentos privados sediada em Nova Iorque, participou da rodada. O investimento apoiará o crescimento contínuo e expansão global da Syndigo, permitindo que a empresa atenda melhor a sua rede de clientes varejistas, fabricantes e distribuidores.

No mundo atual do comércio global de omnichannel, a demanda por informações sobre produtos e conteúdo que é consistente em toda a prateleira física e digital é significativa e está crescendo rapidamente. O aumento constante das expectativas dos consumidores exerce pressão sobre as marcas e varejistas a fornecerem experiências consistentes e focadas nos compradores em todos os canais on-line, off-line, móveis, de rede social e híbridos. A plataforma SaaS líder da Syndigo, The Content Experience Hub (CXH), constitui um elo crítico projetado para permitir uma perfeita colaboração entre canais e entre milhares das maiores marcas e varejistas do mundo. Atualmente, a Syndigo atende a mais de 12.000 fabricantes e 1.750 varejistas e distribuidores na América do Norte, América do Sul e Europa. Em 2020, a Syndigo adicionou mais de 1.500 novos clientes à sua carteira.

"A visão da Syndigo é simples: proporcionar o comércio a nível mundial. As marcas e os varejistas estão experimentando uma demanda sem precedentes por informações sobre produtos e transparência, e nossos clientes que utilizam Conteúdo Melhorado em suas páginas de produtos experimentaram mais de 1 bilhão de dólares em valor incremental de carrinho durante o Cyber Weekend deste ano", declarou Paul Salay, CEO da Syndigo. "Estamos entusiasmados em reunir a ampla experiência em tecnologia e software de nossos novos parceiros na Summit com a experiência da The Jordan Company com a equipe da Syndigo. Estamos confiantes de que esta nova parceria irá acelerar o crescimento da Syndigo's e nossa meta de proporcionar o comércio em formas ainda mais inovadoras em escala global."

A Summit Partners tem um longo histórico de investimentos e apoio ao crescimento de empresas líderes em software e consumo, incluindo o apoio a mais de trinta empresas na intersecção do comércio e da tecnologia. Como um investidor focado no crescimento, a Summit trabalha em colaboração com as equipes de gestão, oferecendo recursos especializados desenvolvidos para alavancar a experiência e perspectivas críticas para as empresas em crescimento.

"Acreditamos que a Syndigo oferece uma das soluções mais avançadas e escalonáveis no setor", disse Peter Rottier, diretor executivo da Summit Partners, que se juntou ao Conselho de Administração da Syndigo. "O software da empresa oferece uma solução completa desenvolvida para oferecer suporte à entrega de conteúdo completo e verificado dos produtos e atender as necessidades das marcas, varejistas e expectativas cada vez maiores dos consumidores que eles atendem. Estamos entusiasmados em colaborar com a equipe de gestão da Syndigo e a The Jordan Company nesta próxima fase de crescimento."

"A Syndigo experimentou um crescimento significativo desde nosso investimento inicial ao demonstrar um compromisso consistente com seus clientes através do investimento, inovação e suporte", disse Eion Hu, sócio da The Jordan Company. "A inclusão da Summit Partners proporciona à Syndigo uma perspectiva e recursos extraordinários para impulsionar ainda mais a produtividade e crescimento dos clientes. Esperamos continuar nossa parceria com a Syndigo e seus clientes."

Sobre a Syndigo

A Syndigo promove o comércio apoiando a transferência eficiente de informações sobre os produtos por meio de sua rede de marcas e seus clientes. A empresa oferece informações nutricionais e descritivas dos produtos, imagens e outras mídias sociais, impulsionadas por análises profundas para potencializar experiências de marcas atrativas de forma on-line e nas lojas. Através da plataforma integrada da Syndigo, Content Experience Hub, os clientes podem publicar, gerenciar, sindicar e auditar o conteúdo dos produtos na maior rede comercial de marcas e destinatários do mundo.

A Syndigo atende mais de 12.000 fabricantes e 1.750 varejistas e distribuidores em todo o mundo em muitos setores de consumo importantes, entre eles, mercearia, serviços alimentares, hardlines, bricolagem/faça você mesmo, pet shop, saúde e beleza, automotivo, vestuário e produtos para a saúde.

Sobre a Summit Partners

Fundada em 1984, a Summit Partners é uma empresa global de investimentos alternativos que atualmente gerencia mais de 23 bilhões de dólares em capital dedicado ao capital de crescimento, renda fixa e oportunidades de capital público. A Summit investe em setores de crescimento da economia e já investiu em mais de 500 empresas em tecnologia, saúde e outros setores em expansão. Estas empresas concluíram mais de 160 ofertas de capital público, e mais de 200 foram adquiridas por meio de fusões e vendas estratégicas. A Summit fez parcerias com mais de duas dúzias de empresas em todo o cenário de e-commerce e consumo, entre elas Brooklinen, Klaviyo, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate, e vente-privee.com. A Summit mantém escritórios na América do Norte e Europa e investe em empresas de todo o mundo. Para mais informações, acesse www.summitpartners.com ou siga no LinkedIn.

Sobre a The Jordan Company

A TJC (www.thejordancompany.com), fundada em 1982, é uma empresa de capital privado de mercado médio que tem administrado fundos com compromissos de capital originais superiores a 11 bilhões de dólares desde 1987 e uma trajetória de 38 anos de investimentos e contribuição para o crescimento de muitas empresas em uma ampla gama de setores, entre eles, indústria, transporte e logística, saúde e consumo, telefonia, tecnologia e serviços. A equipe sênior de investimentos vem investindo em conjunto durante mais de 20 anos e conta com o apoio do Grupo de Gestão de Operações, estabelecido em 1988 para iniciar e apoiar melhorias operacionais em empresas da carteira. Com sede em Nova Iorque, a TJC também tem um escritório em Chicago.

Nos Estados Unidos da América, a Summit Partners opera como uma consultoria de investimentos registrada na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). No Reino Unido, este documento é emitido pela Summit Partners LLP, uma empresa autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A Summit Partners LLP é uma sociedade de responsabilidade limitada registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o número de registro OC388179 com sede registrada em 11-12 Hanover Square, Londres, W1S 1JJ, Reino Unido. Este documento tem como único objetivo disponibilizar informações sobre as potenciais capacidades de financiamento da Summit Partners para potenciais empresas da carteira.

