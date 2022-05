A TAICCA tem o prazer de lançar o convite aberto para criadores de conteúdos imersivos.

O metaverso mudará radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos, viajamos e nos comunicamos. As pessoas viverão em uma nova era de experiência digital. O conteúdo criativo, sem dúvida, também terá um papel importante no metaverso. Para incentivar as partes interessadas relevantes a descobrir a criatividade e energia da inovação tecnológica em Taiwan e explorar novas mídias e novas formas de narrativa para conteúdos imersivos, o subsídio de conteúdo imersivo da TAICCA está apoiando o cofinanciamento ou a coprodução de projetos futuros de conteúdos e experiências imersivas.

Taiwan se orgulha de seus profissionais inovadores, de sua infraestrutura de internet de banda larga no país todo e de suas indústrias prósperas em contato próximo com o mundo. A criação do ecossistema do metaverso exigirá sinergia entre vários setores fundamentais, mas a parte mais importante é o conteúdo. Nos últimos anos, a realidade aumentada (XR) e os conteúdos imersivos taiwaneses têm oferecido apresentações excepcionais no cenário global e foram reconhecidos por juízes e festivais internacionais. Muitas obras de XR taiwanesas magníficas foram selecionadas para o Festival de Cinema de Tribeca, o New Images Festival, o Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy, a premiação Raindance Immersive Award, a premiação Cannes XR Award, o SXSW e o Ars Electronica. Em 2021, sete obras apresentadas por Taiwan foram indicadas para o 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Taiwan é o lugar no mundo onde você pode encontrar todos os elementos necessários para desenvolver esse ecossistema.

A TAICCA promove o Programa Internacional de Cofinanciamento e Coprodução de Conteúdos Imersivos de 2022 e dá as boas-vindas aos profissionais de criação para que impulsionem os conteúdos imersivos que constituirão respostas criativas e explorarão narrativas inovadoras. Os projetos de conteúdo imersivo propostos podem ser interativos, multiplayer, RA, RV, RM, táteis, sonoros ou baseados em localização. Cada projeto selecionado receberá até USD 120 mil (NTD 3,5 milhões), e o convite aberto será encerrado em 15 de junho de 2022.

Acesse o site oficial da TAICCA para mais informações: https://en.taicca.tw/article/5f18b19f

FONTE Taiwan Creative Content Agency

