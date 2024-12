A Taste of Indonesia, waar Nederlandse beïnvloeders kruiden, cultuur en keuken ervaren

AMSTERDAM, 7 december 2024 /PRNewswire/ -- Het Indonesische ministerie van Toerisme bracht de smaken van Indonesië tot leven tijdens het A Taste of Indonesia evenement, dat gisteren in de gerenommeerde Ron Gastrobar Amsterdam plaatsvond. Deze culinaire ervaring nodigde Nederlandse influencers uit om de wereld van rijke specerijen en de authentieke Indonesische keuken te verkennen. Het publiek werd aangemoedigd deel te nemen aan de Spice Up Your Trip online wedstrijd waarbij ze een avontuur naar Labuan Bajo konden winnen.

A Taste of Indonesia, Where Dutch Influencers Experience Spices, Culture, and Cuisine

Ontdek meer over de Indonesia Spice Up the World-campagne door een bezoek te brengen aan: https://l.ead.me/bfaM3p

A Taste of Indonesia in Amsterdam

In de Ron Gastrobar Cooking Studio volgden deelnemers een praktijkgerichte kookles om Sate Ayam te bereiden. Dit is gegrilde kip op een spies met specerijen en geserveerd met romige pindasaus. Na de les genoten de deelnemers van een verrukkelijke lunch met kruiden die rechtstreeks uit Indonesië kwamen, waaronder:

Gado-Gado: gestoomde groenten, tofu en ei geserveerd met een zoetzure pindasaus.

Soto Ayam : een gekruide kippenbouillon met kip, rijstvermicelli, taugé en ei.

: een gekruide kippenbouillon met kip, rijstvermicelli, taugé en ei. Nasi Goreng: de geliefde aromatische Indonesische gebakken rijst met zoete sojasaus en kroepoek.

Rendang: een langzaam gegaard rundvleesgerecht bereid op Zuid-Sumatraanse wijze.

Het evenement werd bijgewoond door bekende Nederlandse culinaire influencers, waaronder Amijé Roos van der Laan, Nana Asare, Sara Verwoerd, Jonnie Cake, Soraya Riem en Amber Dresen.

Titus Haridjati, directeur marketingcommunicatie, legde uit dat het ministerie van Toerisme buitenlandse toeristen bewuster wil maken zodat zij inspiratie kunnen opdoen uit de wereld van de Indonesische keuken en Indonesische culinaire producten.

"Culinair kan een van de attracties zijn voor toeristen om Indonesië te bezoeken. Daarom moeten we de Indonesische keuken promoten via verschillende kanalen, waaronder bijeenkomsten met beïnvloeders en digitale mediaversterking. We hopen ook dat de evenementen die in meerdere landen worden gehouden de betrokkenheid op de sociale media van Wonderful Indonesia vergroten door middel van online wedstrijden met aantrekkelijke prijzen."

Spice Up Your Trip online wedstrijd

Als onderdeel van de campagne worden Nederlanders uitgenodigd om deel te nemen aan de Spice Up Your Trip online wedstrijd. Zij maken dan kans op een onvergetelijk avontuur naar het adembenemende Labuan Bajo. De winnaar ontvangt twee retourvluchten en verblijf op dit prachtige eiland.

Om mee te doen aan de wedstrijd moeten de deelnemers volwassen Nederlanders zijn en een Instagram-feed posten waarin ze de Indonesische keuken en haar rijke smaken laten zien. Ga voor meer informatie naar het @wonderfulindonesia Instagram account. De winnaar wordt op 11 december 2024 bekendgemaakt op de Instagram Stories van het account.

Indonesia Spice Up the World

A Taste of Indonesia maakt deel uit van de Indonesia Spice Up the World-campagne. Dit is een gastro-diplomatiek initiatief om de Indonesische keuken wereldwijd te promoten, 4000 Indonesische restaurants over de hele wereld op te richten en de jaarlijkse export van specerijen op te voeren tot USD 2 miljoen.

Na Amsterdam gaat het evenement door naar Londen en Parijs op 10 december 2024.

Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met Titus Haridjati, directeur marketingcommunicatie, Indonesisch Ministerie van Toerisme, via [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575134/A_Taste_of_Indonesia.jpg