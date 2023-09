A TCL apresenta os refrigeradores da série RP320 com a tecnologia de conversão de frescor, no Reino Unido

Novos refrigeradores da série RP320 da TCL, com tecnologia de conversão de frescor disponível na Marks Electrical e na Hughes, no Reino Unido

LONDRES, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma marca líder de eletrônicos de consumo e das duas principais marcas de TV do mundo, apresenta sua mais recente adição à vida mais inteligente — o refrigerador da série RP320 da TCL aos consumidores do Reino Unido. A nova série transcende a refrigeração convencional para abordar a importância de preservar a vitalidade dos alimentos. À medida que as escolhas de estilos de vida evoluem e a preocupação com a saúde e a nutrição se fortalecem, a TCL reconhece que a refrigeração não se trata apenas de espaço de armazenamento, mas sim de manter o frescor para prolongar a vida útil dos alimentos na prateleira.

Preservar e controlar o frescor alimentar

A TCL apresenta os refrigeradores da série RP320, com a tecnologia de conversão de frescor para oferecer aos usuários a flexibilidade para armazenar alimentos a uma temperatura ideal. Dê adeus à frustração dos produtos desperdiçados e maximize o frescor como nunca. Equipados com um sistema de resfriamento por fluxos de ar múltiplos que garante que o ar frio seja distribuído uniformemente em vários níveis, acelerando o retorno à temperatura ideal. O design ergonômico das gavetas docongelador não só oferece acesso direto e melhor visibilidade de itens congelados, mas também minimiza a perda de ar frio ao acessar o freezer, economizando potencialmente até 30% em comparação com os projetos convencionais de portas de freezer. De fácil ajuste, devido à tela digital sensível ao toque localizada no painel frontal, proporcionando acesso direto a funções opcionais sem a necessidade de abrir a porta do refrigerador. Os usuários podem ajustar facilmente as temperaturas para cada compartimento ou ativar alarmes, conforme necessário.

Com Zero congelamento, os novos refrigeradores da TCL oferecem temperaturas consistentes para conservação ideal e eficiência energética, eliminando o incômodo de descongelar o freezer. O compressor Digital Inverter aumenta a eficiência com menos reinícios sucessivos, resultando em um refrigerador mais silencioso, mais duradoura e mais econômico, que utiliza menos energia do que um motor de inversores convencionais. Para resfriamento rápido, o Congelamento rápido reduz temporariamente a temperatura do congelador para -24 °C, ideal para restaurar as temperaturas centrais após reabastecer o refrigerador ou congelar itens frescos para manter seu sabor e qualidade. Além disso, a tecnologia de iluminação de LEDilumina todos os compartimentos com uma luz fria, para minimizar o consumo de eletricidade.

A nova TCL série RP320 já está disponível por £649, nas cores, preta e preta e inox, naMarks Electrical e na Hughes a partir de setembro.

