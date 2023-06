A Tecnologia de Compressor Elétrico de Próxima Geração da Garrett é Lançada em Veículos com Célula de Combustível de Hidrogênio

A montadora alemã pilota tecnologia na série de células de combustível a hidrogênio

ROLLE, Suíça, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Garrett Motion Inc. (Nasdaq: GTX), líder em tecnologia diferenciada para o setor automotivo, está apoiando o compromisso do Grupo BMW em desenvolver veículos movidos a células de combustível a hidrogênio com emissões zero com um compressor avançado de células de combustível elétrico (FCC) desenvolvido pela equipe de P&D da Garrett. Recentemente, o Grupo BMW anunciou que pilota a segunda geração de sua cadeia de acionamento de células de combustível a hidrogênio em uma pequena série do BMW iX5 Hydrogen, impulsionado pelo compressor modular de células de combustível de nova geração da Garrett para veículos elétricos a células de combustível de hidrogênio.

Veículo BMW iX5 com célula de combustível de hidrogênio, com o avançado compressor de célula de combustível da Garrett Motion. (PRNewsfoto/Garrett Motion)

"Nos últimos quatro anos, trabalhamos em estreita colaboração com o Grupo BMW para desenvolver um compressor avançado de células de combustível a hidrogênio sob medida para suas necessidades exatas. Esse esforço culminará em um teste detalhado em estradas posteriormente neste ano", afirmou Craig Balis, vice-presidente e diretor de tecnologia da Garrett. "Estamos orgulhosos de nos associar ao Grupo BMW para apoiar o inovador veículo de célula de combustível de iX5 Hydrogen, que não emite poluentes", disse Balis. Ele acrescentou: "Este é o resultado dos investimentos contínuos da Garrett em novas tecnologias e é consistente com nosso compromisso de estar na vanguarda dos sistemas de propulsão movidos a hidrogênio".

O compressor de ar elétrico Garrett para veículos elétricos de células de combustível é uma tecnologia fundamental no sistema de células de combustível do BMW iX5 Hydrogen. As células de combustível geram eletricidade sob demanda para motores elétricos por meio de uma reação eletroquímica entre hidrogênio e oxigênio no ar fornecido ao conjunto de células de combustível. Para executar essa reação de forma eficiente e produzir a potência máxima, o conjunto de células de combustível é alimentado com fluxo de ar e pressão ideais, conforme necessário. O compressor de ar elétrico de alto desempenho da Garrett fornece com eficiência o fluxo de ar necessário para otimizar a densidade de potência e a saída do sistema de célula de combustível. Isso também maximiza a eficiência e durabilidade do conjunto de células de combustível ao longo da vida útil do veículo, em um pacote muito compacto. Especificamente para essa aplicação, um novo expansor de turbina, projetado para recuperar a energia desperdiçada na saída do conjunto de células de combustível, possibilita uma redução de até 20% no consumo de eletricidade para a compressão do ar, em comparação com os compressores convencionais de células de combustível.

"A Garrett é pioneira em tecnologia de compressores elétricos de células de combustível de hidrogênio, com anos de experiência demonstrada em produção e em experiência na estrada. A próxima geração se baseia em um legado de design e engenharia inovadores, incluindo nosso próprio motor elétrico de alta velocidade, eletrônica de potência e controles avançados", disse Balis.

Durante a fase de desenvolvimento, o BMW iX5 Hydrogen e seus principais componentes, incluindo o compressor elétrico de célula de combustível e seu inversor, foram testados em temperaturas severas, umidade e níveis de vibração. Esses esforços refletem o compromisso do Grupo BMW em fornecer mobilidade limpa por meio de uma variedade de sistemas de acionamento neutros em carbono que podem funcionar de maneira confiável em todos os climas.

Os compressores modulares de células de combustível elétricas de alto desempenho da Garrett contam com a experiência turbo aerodinâmica da empresa e operam acima das velocidades padrão do setor, além de 150 mil rpm.

O portfólio de compressor de células de combustível elétrico Garrett é configurável para se adequar aos trens elétricos movidos a hidrogênio de veículos de passageiros e comerciais, bem como aos de aplicações industriais. Os compressores de células de combustível elétricas de 400V e 800V da empresa incluem rolamentos de folha sem óleo de tecnologia avançada e patenteada, que possibilitam um desempenho excepcional em eficiência e redução de ruído, por meio da ausência de contaminação.

A Garrett Motion é pioneira do setor em compressores de células de combustível elétrico a hidrogênio, com a primeira geração desenvolvida internamente e lançada em um veículo de passageiros em 2016.

Sobre os Veículos Elétricos com Células de Combustível de Hidrogênio [Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs)]

Os FCEVs não possuem emissões na saída do escapamento e utilizam um trem de força totalmente eletrificado, no qual a energia é armazenada como hidrogênio em um tanque de alta pressão, em oposição a uma bateria. Os conjuntos de células de combustível de hidrogênio criam energia elétrica por meio de uma reação eletroquímica entre hidrogênio e oxigênio, fornecendo energia sob demanda aos motores de acionamento elétrico. A reação cria eletricidade, com o único "escape" sendo pequenas quantidades de calor e água limpa.

Além disso, os FCEVs não requerem baterias pesadas e ricas em minerais, que são propensas à inflação de preços, e o tempo de reabastecimento é semelhante ao de trens de força a diesel ou gasolina — minutos, não horas, como ocorre com veículos elétricos a bateria (BEVs na sigla em inglês). Esses aspectos dos veículos movidos a hidrogênio são particularmente benéficos para veículos mais pesados, como SUVs, caminhões leves, veículos comerciais e aplicações off-road.

Mudanças políticas globais, avanços na tecnologia de células de combustível e regulamentações mais rigorosas de emissões contribuíram para o interesse crescente em veículos elétricos movidos a hidrogênio. Conforme o Hydrogen Council, mais de US$500 bilhões em novos projetos de hidrogênio foram financiados apenas nos últimos dois anos.

Sobre a Garrett Motion Inc.

A Garrett Motion é líder em tecnologia diferenciada que atende clientes automotivos em todo o mundo há mais de 65 anos. As tecnologias avançadas da empresa ajudam a reduzir as emissões, atingir zero emissões e oferecer inteligência de veículos. Reconhecida por sua liderança global em turbocompressores e avanços em engenharia, a empresa está desenvolvendo tecnologias transformadoras para que os veículos se tornem mais limpos, eficientes e conectados. Seu portfólio inclui o 1.º e-turbo do mundo, altamente eficiente, e-compressores de células de combustível, além de sistemas de propulsão e gerenciamento térmico para veículos elétricos com bateria — entre outros produtos para veículos de passageiros e comerciais, em estradas e fora de estrada. A Garrett conta com cinco centros de P&D, 13 fábricas e 9300 funcionários localizados em 180 países. Sua missão é capacitar o setor de transporte a redefinir e promover ainda mais o movimento. Para mais informações, por favor, acesse www.garrettmotion.com.

FONTE Garrett Motion

