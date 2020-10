A terceira CIIE está pronta para começar

XANGAI, 30 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A terceira Feira Internacional de Importações da China (China International Import Expo – CIIE) está entrando no estágio final de preparação, já que uma enorme máquina de pavimentação de estradas da empresa alemã Wirtgen Group se tornou a primeira atração a chegar no Centro Nacional de Exposições e Convenções (Xangai), sede da 3ª CIIE, em 23 de outubro.

Nos próximos dias, mais exposições serão incluídas no local, e a construção dos estandes será concluída até 2 de novembro.

À luz das medidas de controle da epidemia, a alfândega de Xangai ofereceu serviços especiais aos expositores da CIIE deste ano, instalando 43 passagens especiais e 79 balcões especiais nos principais portos da cidade.

A central de inscrições da CIIE foi inaugurada no dia 23 de outubro, prestando aos participantes serviços como inscrições emergenciais e troca e retirada de credenciais para a exposição.

Cerca de 500.000 pessoas se inscreveram para a Expo deste ano, e mais de 400.000 credenciais de acesso para a Expo já foram enviadas para os candidatos pelo correio, de acordo com o CIIE Bureau.

Este ano, o bureau emitiu credenciais de longo prazo para a exposição, que são válidos de 2020 a 2022.

Os expositores da CIIE têm direito a uma determinada isenção de impostos, incluindo direitos aduaneiros, imposto sobre o valor agregado (IVA) e imposto sobre o consumo, de acordo com a política divulgada conjuntamente pelo Ministério das Finanças, pela Administração Geral das Alfândegas e pela Administração Tributária do Estado em 12 de outubro.

Cada tipo de exposição está sujeito a uma redução de impostos diferente. Por exemplo, os expositores de equipamentos mecânicos e elétricos podem desfrutar de redução de impostos para no máximo 12 itens, enquanto os expositores de equipamentos médicos podem ter no máximo cinco.

Serão cobrados direitos sobre os expositores que venderem produtos que excedam a quantidade ou cota estipulada na apólice, bem como os itens não vendidos que não forem devolvidos ao exterior após a feira.

De acordo com as medidas de prevenção e controle de epidemias emitidas pelo governo municipal de Xangai em 12 de outubro, todos os participantes da CIIE devem testar negativo para a COVID-19 antes de entrar no salão de exposições.

Todos os participantes estrangeiros também devem passar por um regime de monitoramento de saúde de 14 dias antes de entrar na China e devem declarar suas condições de saúde, ter sua temperatura corporal verificada e fazer o teste da COVID-19 na chegada. Uma quarentena de saúde de 14 dias será então realizada em hotéis designados em Xangai, durante a qual serão realizados dois testes de COVID-19.

