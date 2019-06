A Tethr e a Red Box anunciam parceria para acelerar e simplificar a entrega da soluções de análise de voz do cliente

LONDRES e AUSTIN, Texas, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Tethr, a principal plataforma de inteligência de conversação com inteligência artificial para empresas que escutam o cliente, e a Red Box, a principal plataforma de voz, anunciaram hoje uma parceria estratégica para ajudar os clientes a capturar e obter informações comerciais mais facilmente a partir de dados de voz.

De forma confiável e segura, a Red Box captura áudios de alta qualidade, de mais de 55 sistemas de telefonia, antigos e novos, permitindo à Tethr aumentar sua capacidade de captura e alavancar áudio de alta qualidade, em sua plataforma, para a análise de seus clientes. A plataforma da Tethr, com base em inteligência artificial, foi treinada com mais de uma década de pesquisa em serviços, vendas e experiências do cliente, e fornece informações inovadoras, permitindo que clientes em comum transformem suas conversas não estruturadas em insights sintonizados com seus negócios.

Como parte da integração fornecida pela parceria, as conversas de voz do cliente, capturadas na plataforma Red Box, podem ser absorvidas sem problemas na plataforma com base em inteligência artificial da Tethr, transcritas e exploradas, para extrair informações de negócios, usando as bibliotecas de informações apoiadas por pesquisas da Tethr para o esforço do cliente, fidelidade eficácia de vendas e mais.

Richard Stevenson, diretor executivo da Red Box, comentou: "O trabalho que a Tethr fez para extrair informações de conversas de clientes está gerando valor significativo para as empresas, permitindo melhorias mensuráveis na experiência geral do cliente. Como parte da estratégia de API aberta da empresa, temos o prazer de fazer esta parceria com a Tethr, para permitir que os clientes aproveitem as conversas de clientes, capturadas em toda a empresa, oferecendo às organizações a capacidade de maximizar o valor do seu canal de voz".

Mike Mings, diretor executivo da Tethr, disse: "A parceria com a Red Box nos permite combinar o rico conjunto de dados de voz da Red Box com a nossa avançada inteligência artificial, apoiada por pesquisas, para fornecer informações de todas as interações com clientes para a empresa, por meio da plataforma de inteligência de conversação mais fácil de usar e mais prescritiva do mercado".

A Tethr estará demonstrando sua plataforma e discutindo a parceria com a Red Box, na conferência da Semana de Contato com o Cliente, em Las Vegas, de 24 a 28 de junho de 2019.

Sobre a Red Box

A Red Box é a principal especialista em voz dedicada, capacitando as empresas para capturar, proteger e liberar o valor da voz corporativa. Com a plataforma mais aberta e conectada, capturamos e transcrevemos comunicações de voz de mais de 55 sistemas (legados e novos) em empresas globais e pequenas e médias empresas. Nossos clientes mantêm total autonomia de dados, e os conectamos ao mais amplo ecossistema de parceiros, para maximizar o valor dos dados de voz capturados. Para obter mais informações, visite www.redboxvoice.com.

Sobre a Tethr

A Tethr é uma plataforma de inteligência de conversas baseada na nuvem, que combina inteligência artificial poderosa, aprendizado de máquina e décadas de pesquisa com experiências dos clientes, para obter informações contextuais de ligações telefônicas e outras interações de clientes. Os clientes estão usando a Tethr para transformar de maneira rápida, fácil e precisa grandes quantidades de dados não estruturados de conversas de clientes em informações que alimentam decisões mais inteligentes e melhoram o desempenho dos negócios. Para obter mais informações visite o site tethr.com.

