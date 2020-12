A TIDAL lança o "My 2020 Rewind" para membros relembrarem o seu ano na música

NOVA YORK, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Conforme o ano chega ao fim, a plataforma global de música e entretenimento, TIDAL, está oferecendo aos membros uma recapitulação de sua música mais reproduzida em 2020. A partir de hoje (1º de dezembro), os membros da TIDAL podem conferir o "My 2020 Rewind", um resumo personalizado de fim de ano que destaca suas canções e artistas mais ouvidos através de uma playlist e um gráfico compartilhável nas mídias sociais.

Cada usuário terá sua própria página personalizada no aplicativo que apresenta as playlists recapitulando suas faixas mais ouvidas durante todo o ano e de cada mês individualmente, assim como os seus principais artistas e álbuns. Os membros da TIDAL podem clicar em "My 2020 Rewind" na página principal do aplicativo e no computador para buscar mais informações. À medida que os membros se preparam para o novo ano, eles podem ouvir as músicas mais reproduzidas e relembrar os meses anteriores enquanto nos despedimos de 2020.

Todos os membros da TIDAL receberão um cartão social "My 2020 Rewind" personalizado, perfeito para os fãs interagirem no Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat. A imagem será gerada automaticamente pelo botão de compartilhamento da playlist "My 2020 Rewind". Os membros são incentivados a compartilhar seus resultados na mídia social usando a hashtag #TIDAL2020Rewind.

Além disso, a TIDAL lançou a série de playlists editoriais "Best of 2020". Selecionadas a dedo pelos especialistas da TIDAL, as melhores playlists estarão disponíveis para que os amantes da música possam desfrutar de uma série das faixas mais notáveis desde ano. Toda semana, a TIDAL acrescentará uma nova categoria de playlists "Best of" à página inicial, começando esta semana com "Best of Audio Playlists", seguida por "Best of Videos Playlists", "Best of Label Playlists" e "Artists to Watch 2021".

As camadas Premium e HiFi da TIDAL oferecem aos amantes de música acesso ilimitado ao seu amplo catálogo de mais de 70 milhões de músicas em todos os gêneros, milhares de playlists habilmente selecionadas por especialistas da equipe editorial da TIDAL e infinitas estações de rádio. Os membros HiFi têm o benefício adicional de ouvir a melhor qualidade de som disponível, incluindo TIDAL Masters e experiências de som envolventes de Dolby Atmos Music e Sony 360 Reality Audio.

Saiba mais em TIDAL.com/2020Rewind.

Sobre a TIDAL

TIDAL é uma plataforma global de música e entretenimento de propriedade de artistas que reúne artistas e fãs por meio de conteúdos originais únicos e eventos exclusivos. Disponível em 56 países, o serviço de streaming tem mais de 70 milhões de músicas e 250.000 vídeos de alta qualidade em seu catálogo juntamente com séries de vídeos originais, podcasts, milhares de playlists criadas por especialistas e descoberta de artistas por meio do TIDAL Rising. Com o compromisso de seus proprietários de criar um modelo mais sustentável para a indústria da música, a TIDAL está disponível nos planos premium e HiFi, com gravações que incluem Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio da Sony e Dolby Atmos Music.

