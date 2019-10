A TMP Worldwide aumenta sua presença global com a aquisição da Maximum; Empresa de tecnologia de marketing de recrutamento sediada na Holanda

SAO PAULO, 3 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A TMP Worldwide, líder global em tecnologias focadas em aquisição de talentos, está aumentando seu portfólio de produtos e tecnologia com a aquisição da Maximum, empresa de tecnologia focada em marketing de recrutamento com sede na Holanda. Conhecida por sua plataforma de aquisição de talentos, que oferece experiências totalmente customizadas e com design exclusivo, voltadas para os candidatos, o software da Maximum complementa muito o site de carreira TalentBrew da TMP e a plataforma de marketing de recrutamento. Com o foco em ajudar as empresas a criar e reter o talento certo, a Maximum está posicionada para continuar sua liderança no mercado.

"Com a incorporação da Maximum e a recente aquisição da Perengo para oferecer experiência programática adicional a nossos clientes, estamos demonstrando nosso compromisso estratégico de dedicar recursos ao mercado europeu", disse Michelle Abbey, Presidente e CEO da TMP Worldwide. "Estamos adicionando equipes experientes de marketing e tecnologia de mídia a serviço de uma base de clientes cada vez mais internacional. Nosso objetivo é fornecer a nossos clientes a tecnologia mais poderosa e o serviço mais abrangente do setor. É outro exemplo de como estamos transformando nossa empresa."

"Estamos muito satisfeitos que nossas equipes estejam colaborando para desenvolver os conjuntos de habilidades de suas respectivas organizações", disse Mark Van Buuren, diretor administrativo da Maximum. "Isso alavanca nossas capacidades e amplia nossa presença de uma maneira que, em última análise, beneficia nossos clientes atuais e futuros.

A empresa continuará operando como Maximum, mas será reconhecida como uma empresa TMP Worldwide e liderada por seu atual Diretor, Mark Van Buuren.

A TMP Worldwide é uma empresa de portfolio da Gemspring Capital, uma firma de private equity com sede em Westport, Connecticut.

Sobre a TMP Worldwide

A TMP Worldwide é líder global em tecnologias de acquisição de talentos, comprometida em encontrar novas maneiras de alavancar software, estratégia e criatividade para criar talentos e aprimorar as marcas de empregadores de nossos clientes – em todos os pontos de conexão. Do setor de saúde ao governo, do varejo à tecnologia e muito mais, revolucionamos a maneira como as empresas e os candidatos se conectam.

Sobre Gemspring Capital

A Gemspring Capital é uma empresa de private equity com USD 355 milhões em capital sob gestão, focada em fazer controle e investimentos estruturados em ações em empresas de médio porte com sede nos Estados Unidos e Canadá. A Gemspring faz parceria com equipes de gerenciamento talentosas e adota uma abordagem prática para impulsionar o crescimento da receita e a criação de valor. Para mais informações, visite www.gemspring.com

