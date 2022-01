A toda velocidade! A implementação global de novas energias da GWM está se expandindo rapidamente

Impulsionada pelo setor e mercado de veículos movidos a novas energias, a GWM foi pioneira na implementação de veículos elétricos híbridos e lançou o HAVAL H6 HEV e o HAVAL JOLION HEV na Tailândia. Com o suporte da tecnologia HEV, esses dois veículos podem manter baixo consumo de combustível em diferentes condições de trânsito. No caso de um congestionamento, esse tipo de modelo pode passar diretamente do motor a combustível para o motor elétrico, com economia de 35% a 50% de combustível.

De acordo com o relatório oficial, o HAVAL H6 HEV foi classificado entre os dois primeiros no segmento de SUV de classe C na Tailândia por cinco meses consecutivos, enquanto o outro veículo também foi amplamente reconhecido pelos usuários pelo seu excelente desempenho.

Com o objetivo de entrar no maduro mercado automotivo europeu, a GWM também lançou os modelos PHEV e BEV e apresentou o sofisticado SUV WEY COFFEE 01 PHEV no Internationale Automobil-Ausstellung de 2021, realizado em Munique, na Alemanha. Este modelo apresenta forte potência e flexibilidade, o que pode produzir rapidamente a alimentação combinada de energia a combustível e elétrica para garantir a segurança dos usuários nas ultrapassagens, especialmente em cenários de direção em alta velocidade.

A GWM sempre considera a inovação tecnológica como prioridade no desenvolvimento de novas energias. Após cinco anos de preparação, a empresa lançou o sistema L.E.M.O.N. DHT, com um investimento de CNY 20 bilhões. O sistema pode ser compatível com HEV, PHEV e "PHEV+P4" e outros modelos de energia, o que oferece maior conveniência técnica para todo o setor.

Em termos de pesquisa e desenvolvimento de novas energias, a GWM explorou outras rotas de desenvolvimento técnico, como HEV, veículos elétricos a bateria e células de combustível de hidrogênio. Atualmente, a empresa iniciou a tecnologia de energia de hidrogênio e concluiu o primeiro projeto de operação mundial de cem caminhões pesados movidos a hidrogênio de 49 toneladas em agosto de 2021.

Conforme divulgado em seu relatório de vendas de 2021, as vendas de modelos de novas energias da GWM totalizam 136.953 veículos, o que representa 10,7% de suas vendas totais (1,28 milhão). Nos próximos quatro anos, a empresa continuará a expandir a implementação de veículos de novas energias e fazer mais esforços para atingir o objetivo estratégico de que 80% do total de vendas globais seja ocupado por veículos de novas energias.

"Nos próximos cinco anos, a GWM espera investir até CNY 100 bilhões em P&D, especialmente em novos campos de energia e inteligência, para manter sua posição de liderança técnica e acelerar a realização da meta de zero emissão de carbono", disse Mu Feng, Presidente Rotativo da GWM, na Conferência de Lançamento Global de Estratégia 2025.

FONTE GWM

