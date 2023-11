A TRACE International lança a Matriz de Risco de Suborno de 2023

ANNAPOLIS, Maryland, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- TRACE, uma associação comercial internacional sem fins lucrativos dedicada ao antissuborno, à conformidade e à boa governança, lançou a Matriz de Risco de Suborno de 2023, que mede o risco de suborno empresarial em 194 jurisdições.

As descobertas notáveis incluem:

De acordo com os dados deste ano, Coreia do Norte, Turquemenistão, Síria, Guiné Equatorial e Iêmen apresentam o maior risco de suborno empresarial, enquanto Noruega, Nova Zelândia, Suíça, Suécia e Dinamarca apresentam o menor.

As pontuações e classificações foram relativamente estáveis este ano, com uma mudança média de 1,2 pontos na pontuação e uma mudança média de 3,9 na classificação. Isso se deve em parte à continuidade da disponibilidade de dados das fontes usadas para calcular as pontuações do ano passado.

Alguns países apareceram como valores atípicos em comparação com o ano passado, com uma mudança de pontuação de mais de 4 pontos. A principal causa dessas mudanças significativas na pontuação foi a chegada de novos dados para esses países da Pesquisa Empresarial do Banco Mundial, que já havia pesquisado esses países há mais de oito anos.

Entre os países não atípicos, a maior melhoria na classificação foi observada no Kuwait , Serra Leoa, Moldávia, Seychelles e Bulgária, e a maior queda na classificação ocorreu no Azerbaijão, El Salvador , Kiribati , Essuatíni e Tunísia.

Originalmente publicada em 2014 para atender a uma necessidade na comunidade empresarial de obter informações mais confiáveis sobre o risco de suborno em todo o mundo, a Matriz TRACE ajuda as empresas a examinar as condições que sustentam o risco de suborno empresarial.

"A comunidade empresarial desempenha um papel central no esforço para reduzir a corrupção", disse Alexandra Wrage, presidente da TRACE. "Ao manter elevados padrões éticos no seu envolvimento direto com funcionários públicos e líderes governamentais, as empresas multinacionais podem ajudar os países a melhorar a governação. As empresas, contudo, precisam compreender as fontes e o caráter multifacetado da corrupção para melhor direcionar o risco".

A TRACE Matrix está disponível publicamente em TRACEinternational.org/trace-matrix. Acesse o Navegador de Dados da Matriz em matrixbrowser.TRACEinternational.org.

Sobre a TRACE

A TRACE é uma associação empresarial internacional sem fins lucrativos dedicada ao combate ao suborno, à conformidade e à boa governança. Fundada em 2001 para tornar mais fácil e menos dispendioso para as empresas navegarem e mitigarem o risco de suborno nos negócios, a TRACE tem o crédito de estabelecer normas antissuborno que foram adotados por centenas de empresas no mundo inteiro. Impulsionada pelas necessidades de seus membros, a TRACE está continuamente desenvolvendo ferramentas e recursos que potencializam os programas de conformidade. A TRACE tem sede nos Estados Unidos e está registrada no Canadá, com presença em quatro continentes. Para obter mais informações, acesse www.TRACEinternational.org.

