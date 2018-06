A trade.io anuncia próxima campanha maciça de airdrop para detentores do Trade Token (TIO)

LUGANO, Suíça, 1 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A trade.io anuncia o próximo lançamento de uma campanha contínua e sem precedentes de distribuição inicial (airdrop), a qual irá enriquecer o portfólio de todos os detentores existentes do Trade Token (TIO) com, potencialmente, centenas de diferentes criptomoedas alternativas (Alt Coins).

Com esta campanha, qualquer detentor de TIO está automaticamente qualificado para se beneficiar das airdrops de tokens em curso das ofertas iniciais de criptomoedas (ICOs) de alto potencial. Tais ICOs passaram por um extenso processo de verificação pela experiente equipe de consultoria da trade.io para os processos anti-lavagem de dinheiro (AML), viabilidade técnica e longevidade e, como resultado, foram confirmadas como projetos de grande potencial para a empresa.

A trade.io tem o objetivo de fazer airdrop de até 2 milhões de tokens (às vezes mais) por ICO verificada, especificamente para seus detentores de TIO e para sua fiel comunidade. Os clientes que já passaram pelos rigorosos processos de verificação da trade.io e que estão em linha para distribuir suas Alt Coins para a rede da trade.io incluem: TV-TWO, ICO Watchdog, INGOT Coin, DarcMatter e ZeroEdge. Outras 50 ICOs já estão em negociações para se unirem ao canal de consultoria de ICOs da trade.io. Isso poderia potencialmente disponibilizar 100 milhões de moedas para airdrop para os detentores de TIO dentro dos próximos meses.

Como funciona a airdrop*:

Os membros da comunidade que se unirem aos grupos do telegram da trade.io mais o grupo de clientes da ICO do telegram receberão automaticamente uma airdrop de uma percentagem pré-estabelecida de tokens. Os detentores existentes do TIO os quais participam ativamente da ICO do cliente através da página da web da futura airdrop da trade.io estarão elegíveis para receberem um número significativo de Alt Coins adicionais. A alocação máxima do sorteio é de US$ 100.000 . A trade.io vai fotografar todas as carteiras com TIOs – qualquer pessoa que detiver mais de 2.500 TIOs estará elegível para receber uma airdrop adicional. Este será um processo contínuo para qualquer ICO lançada na plataforma da trade.io. Os detentores de TIOs que participarem da ICO através do link da trade.io estarão elegíveis para receber bônus adicionais além e acima daquilo que o cliente ICO estiver oferecendo.

Para se registrar e receber informações sobre as próximas airdrops visite o endereço https://airdrops.trade.io

Jim Preissler, CEO da trade.io, comentou: "Estamos constantemente em busca de maneiras para acrescentarmos valor à experiência de nossa fiel comunidade e detentores de TIOs. Achamos que uma airdrop contínua desta grandeza é a maneira perfeita para tanto agradecermos nossa comunidade por sua lealdade como também dar assistência às ICOs de alto potencial para acessarem nossa informada e ambiciosa comunidade".

A visão da empresa é de participar continuamente de ICOs de qualidade, as quais trarão um fluxo de Alt Coins de alto potencial para os detentores de TIOs em base contínua. Com isso, qualquer detentor do token TIO irá automaticamente herdar moedas de alta qualidade. Isso ajudará os detentores de TIOs a diversificarem – bem como aumentarem – o tamanho de seus portfólios.

Ele acrescentou: "Esta airdrop é uma situação vantajosa para todas as partes interessadas da empresa. As Alt Coins das nossas próximas ICOs também serão distribuídas inicialmente dentro de nosso conjunto de liquidez, o que beneficiará todos seus participantes".

O Trade Token está atualmente disponível para compra nas seguintes corretoras OKEX, Bancor, GateIO, TIDEX, KuCOIN, HitBTC e IDEX. A trade.io exchange está programada para ser lançada dentro das próximas semanas.

*Quaisquer percentagens estipuladas e/ou termos e condições da airdrop serão emitidos pela empresa mediante o lançamento final do programa de airdrop, em tempo oportuno. Todas as divulgações serão feitas no nosso canal oficial no telegram https://t.me/TradeToken

Sobre a trade.io

A trade.io é uma instituição financeira da próxima geração, baseada na tecnologia de cadeia de blocos e que fornece o máximo em segurança e transparência através de seu principal produto, a trade.io exchange, bem como de seus altamente procurados Serviços de Consultoria de ICOs (ICO Consulting Services) e o Programa de Investimentos Angel (Angel Investment Program). A trade.io completou com sucesso sua ICO em janeiro de 2018 e levantou mais de US$ 31 milhões de participantes fiéis e membros da comunidade os quais querem maior transparência nos mercados financeiros.

Leia mais: https://trade.io

Contato: marketing@trade.io

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/698450/trade_io_airdrop.jpg

