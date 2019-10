A transformação digital comanda a 21ª edição do Futurecom

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Entre os dias 28 e 31 de outubro, será realizada no São Paulo Expo, em São Paulo, a 21ª edição do Futurecom, principal evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina, que terá como Keynote Speakers o Chief Product Officer da Netflix, Greg Peters; o CEO da TIM, Pietro Labriola; o SVP& Presidente da Qualcomm, Jim Cathey; o Presidente de Telecom da Huawei, Sun Baocheng; o CEO da Vivo, Christian Gebara, e o CEO da Nokia, Rajeev Suri. Durante todo o evento, executivos C-Level das principais operadoras e de empresas de tecnologia participarão de várias palestras e painéis, juntamente com representantes do Governo, como Anatel e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O Futurecom deste ano vai romper barreiras com as tecnologias aplicadas para dar qualidade de vida aos seres humanos. E este cenário se transformará a partir do dia 28 de outubro, quando o pianista e maestro João Carlos Martins fará um espetáculo utilizando uma novidade tecnológica, que será apresentada, pela primeira vez, na solenidade de abertura do evento, dia 28, a partir das 19h30, no São Paulo Expo.

O Futurecom 2019 mostrará a simulação de uma avenida do futuro com poste inteligente conectado a uma rede 5G, credenciamento na sala VIP com reconhecimento facial, experiências de Realidade Virtual (VR), novas soluções de pagamento, monitoramento de cilindros de oxigênio para pacientes que precisam utilizar o equipamento no dia a dia, atendimento médico baseado em imagem com luva tátil controlada remotamente. O paciente estará no ambiente do Futurecom e o médico fará o diagnóstico a partir do seu consultório. Também haverá soluções focadas em entretenimento, como a apresentação de uma banda conectada que possibilitará que seus músicos toquem em lugares fisicamente distintos.

Em um amplo espaço que combina exposição de Soluções Digitais, uma Conferência Internacional e um Centro de Networking, o Futurecom fomentará também discussões nos 12 auditórios dedicados a apresentação de cases, workshops, palestras e debates, com foco em soluções técnicas e modelos de negócios nas áreas de TI, Telecomunicações, Serviços Financeiros (Meios de Pagamentos), Startups, Segurança da Informação, Empreendedorismo, Governo e Judiciário. Além da transformação digital e das iniciativas com o 5G, o evento trará toda a hiperconectividade presente nos dias atuais, com aplicações de tecnologias disruptivas como Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Inteligência Artificial e Computação Quântica, entre outras.

Sobre o Futurecom

O Futurecom, o maior e mais importante evento de tecnologia, telecomunicação e transformação digital da América Latina, chega à 21ª edição, que acontece de 28 a 31 de outubro, no São Paulo Expo. Lançado em 1998, na cidade de Foz do Iguaçu, o Futurecom foi transferido para Florianópolis posteriormente, onde ocorreu entre 2001 e 2007. A partir de sua décima edição, passou a ser realizado em São Paulo, com duas edições no Rio de Janeiro em 2012 e 2013. No ano passado, o Futurecom contou com a participação de 300 marcas expositoras, totalizando mais de 29 mil visitantes.

Sobre a Informa Markets

A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados para fazer negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e Nutrição, Infraestrutura, Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, Metal Mecânico, entre outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades de networking, viver experiências e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais, conteúdo digital especializado e soluções de inteligência de mercado, construindo uma jornada de relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano.

