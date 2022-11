A travel tech Portão 3 é referência em Open Innovation segundo 100 Open Startups

Com um crescimento de 300% de janeiro a outubro de 2022 a startup fornece solução para mais de 430 empresas, entre elas: SulAmérica, 123 Milhas, CredPago e Movile.

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nesta terça-feira, 8 de novembro, a 100 Open Startups, principal plataforma internacional de conexão entre corporações e startups, anunciou o Ranking 100 Open Startups 2022, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no país. Entre as Travel Techs, foram mais de 27 startups com contratos validados de open innovation com corporações, representando um crescimento de 80% em relação ao ano passado. E de forma inédita, a Portão 3 foi eleita entre as top 10 da categoria.

Fundada em 2020 pelos sócios Bianca Pereira e Fernando Nery, a startup Portão 3 auxilia empresas no gerenciamento de suas viagens corporativas. Por meio de uma plataforma tecnológica própria focada na experiência do usuário, a Travel Tech soluciona as dores de conciliação e backoffice de milhares de gestores de viagens e financeiros do Brasil, trazendo mais facilidade e de forma totalmente digital.

Com 100% da operação em cloud, a plataforma possui iniciativas de business intelligence e machine learning, para prover no final do dia relatórios e informações mais precisas, principalmente para quem paga a conta das viagens de trabalho.

''Ser líder em open innovation nos deixa muito orgulhosos. Estamos há três anos na busca incansável por levar uma solução 'as a service' para um mercado tão carente de tecnologia como o turismo brasileiro. Entendemos o potencial que temos e como a nossa solução pode apoiar empresas médias e grandes a reduzir custos, aumentar a produtividade e otimizar processos internos.'' Afirma Eduarda Camargo, Chief Marketing Officer da startup.

A troca de informações no mercado corporativo tem buscado cada vez mais um olhar disruptivo. E essa mudança na forma como as empresas buscam inovar sugere uma atuação mais horizontal, com o acolhimento de ideias externas por meio de novas conexões com startups e parceiros de negócio.

Quem conta um pouco da experiência, é Fernando Ortiz, CFO da CredPago "Nos interessamos pela facilidade de gestão oferecida pelo sistema e ficamos satisfeitos com a redução das nossas despesas de viagem em tão pouco tempo e sem necessidade de aumentar meus gastos com novos funcionários ou soluções extremamente caras e que levam tempo para implementar.

