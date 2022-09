À TRAVERS SA DERNIÈRE SCULPTURE SONORE, BILL FONTANA FAIT RÉSONNER À ISTANBUL LES SONORITÉS ÉTOUFFÉES DES CLOCHES DE NOTRE-DAME

ISTANBUL, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Silent Echoes: Notre-Dame , la nouvelle sculpture sonore de Bill Fontana, qui sera rendue accessible au public d'Arter à compter du 13 septembre 2022, donne à entendre un véritable paysage acoustique en permettant aux dix cloches colossales de la cathédrale Notre-Dame, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, de résonner à nouveau, et à Istanbul, après que l'incendie de 2019 les ait, en apparence, condamnées au silence.

Bill Fontana in Notre-Dame Cathedral, Paris. Photo: Luca Bagnoli.

Silent Echoes: Notre-Dame , une sculpture sonore sur dix canaux réalisée par Bill Fontana, donne à percevoir, dans le plus pur style de l'artiste, les plus infimes vibrations produites par les cloches de la cathédrale Notre-Dame, alors qu'elles répondent aux bruits et bruissements de la ville qui les entoure. Fontana a bénéficié de permissions exceptionnelles accordées par les autorités françaises pour poser des accélérateurs sismiques sur chacune des dix cloches de la cathédrale, permettant l'enregistrement et la retransmission des moindres de leurs résonances alors que le monument est en cours de restauration jusqu'en 2024.

Après sa première présentation au public lors d'un événement inaugural pour lequel un système complexe de haut-parleurs avait été placé sur la terrasse du Centre Pompidou, lui aussi pièce architecturale emblématique de Paris, Silent Echoes: Notre-Dame s'apprête cette fois à transmettre ces paysages sonores mystiques jusqu'à Istanbul, à travers un système de retransmission live non moins sophistiqué. L'œuvre, qui fait intimement écho à la conception défendue par John Cage, pour lequel "la musique est permanente, seule l'écoute est intermittente", accorde à Arter le privilège d'être le premier musée dans le monde à accueillir le projet hors de Paris.

Le public d'Arter bénéficiera de la chance incomparable de pouvoir ressentir le paysage sonore sculpté par Bill Fontana, à travers le système de dix haut-parleurs de Silent Echoes: Notre-Dame, installée au niveau -3 du musée, de concert avec une autre œuvre de l'artiste, Resounding Io, installée elle dans la salle de performance Karbon du même bâtiment. Par ailleurs, la vidéo expérimentale réalisée par Fontana en relation avec Silent Echoes: Notre-Dame sera également exposée dans l'auditorium Sevgi Gönül d'Arter.

Commande de : Ircam – Centre Pompidou

Production : Bill Fontana Studio, Stephanie Camu, Southern & Partners Artist Management

Coproduction : Ircam, Centre Pompidou

En partenariat avec : Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Avec le soutien de : Hottinger Bruel & Kjaer, les Amis de Notre-Dame & le groupe Orange group

Réalisation informatique musicale Ircam : Thomas Goepfer & Dionysios Papanikolaou

Pour consulter le programme actuel des expositions et événements organisés par Arter, veuiller Cliquer ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1894533/Bill_Fontana_Notre_Dame.jpg

ARTER

Irmak Caddesi No : 13

Dolapdere Beyoğlu

34435 Istanbul

Turquie

SOURCE Arter