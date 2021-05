A Tritium, pioneira em infraestrutura de e-mobilidade e carregamento de VEs, anuncia combinação de negócios com a Decarbonization Plus Acquisition Corporation II; empresa combinada a ser listada na NASDAQ

Reconhecendo a oportunidade no setor emergente de VE, a Tritium aplicou sua experiência em eletrônica de potência para climas extremos para criar tecnologia de carregamento rápido em CD testada e instalada em algumas das condições mais difíceis do mundo. Tendo se estabelecido como líder de mercado global, a Tritium está bem posicionada para se beneficiar do crescimento acelerado e sustentado de longo prazo do mercado global de veículos elétricos de passeio, que está projetado para ter uma taxa de crescimento anual composta ("CAGR") de quase 20% até 2040. A projeção da CAGR média das vendas globais de hardware de carregamento de VEs é de mais de 25% a cada ano neste período.

A Tritium ofereceu mais de 2,7 milhões de sessões de carregamento de alta potência em 41 países, proporcionando mais de 55 GWh de energia. A propriedade intelectual da empresa inclui o único carregador com classificação IP65 totalmente resfriado a líquido do mundo, oferecendo aos clientes tecnologia protegida e hermética, reduzindo assim o custo total de propriedade.

A CEO da Tritium, Jane Hunter, disse: "A eletrificação acelerada do setor de transporte está em andamento globalmente e tem implicações extraordinárias além dos benefícios para os consumidores individuais. Nosso setor é essencial para atingir as metas de redução de emissões globais, tanto por meio do aumento da adoção de veículos elétricos quanto da implementação de VEs para a tecnologia de armazenamento de energia em massa. Assim como "baterias sobre rodas", os VEs ajudarão a pavimentar o caminho para que mais energia renovável seja introduzida em combinações de energia nacional. A mobilidade elétrica também desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do ar, o que é fundamental para a saúde pública em regiões populosas.

O acordo entre a Tritium e a DCRN é um voto de confiança na visão e viabilidade do mercado da Tritium, bem como no setor de mobilidade eletrônica como um todo. Planejamos expandir para três fábricas globais, acelerar o desenvolvimento de produtos, aumentar nossas equipes de vendas e operações de serviço globais, e muito mais. Este acordo garante com o plano de crescimento que permite expandir nossas operações de negócios, também melhorar nossos produtos e oferecer ainda mais serviços a nossos clientes."

Robert Tichio, presidente da DCRN, que participará do conselho de administração da empresa combinada no final da transação, acrescentou, "Estamos extremamente entusiasmados e honrados em fazer parceria com a Tritium, pois acreditamos que o histórico de inovação da eletrônica da energia demonstrado da empresa, bem como a sua estrutura bem estabelecida de fabricação e operação, permitirão que a Tritium mantenha e amplie sua posição como líder de mercado no âmbito de hardware de carregamento. Sob a liderança da Sra. Hunter, a empresa desenvolveu uma equipe incrível de mais de 340 funcionários em quatro continentes e uma base diversificada de clientes de primeira linha, ao mesmo tempo em que posiciona a Tritium para ser a líder em carregamento rápido em CD à medida que a adoção de veículos elétricos continua acelerada. À medida que a onda de capital de investimento direcionada para as metas de governança ambiental, social e corporativa ("ESG") continua a sua aceleração, acreditamos que a Tritium de capital aberto servirá como uma importante holding central para os investidores de ESG. Esperamos trabalhar com Jane e com toda a equipe da Tritium para acelerar a eletrificação eficiente dos transportes globais."

Visão geral da transação

A transação deverá gerar recursos brutos de até aproximadamente US$ 403 milhões (AUD$ 520 milhões) de dinheiro em espécie, assumindo o mínimo de resgates pelos acionistas públicos da DCRN. Os fundos serão usados para financiar operações e crescimento. O valor empresarial pré-monetário da empresa combinada é de US$ 1,4 bilhão (AUD$ 1,8 bilhão) ao preço de US$ 10 por ação, excluindo o dinheiro em espécie a ir para o balancete.

Jane Hunter, antiga executiva da Boeing, continuará como CEO da Tritium, juntamente com os cofundadores James Kennedy (Diretor de Tecnologia) e o Dr. David Finn (Diretor de Crescimento), bem como os executivos David Toomey (Diretor de Receita) e Michael Hipwood (Diretor Financeiro).

Além de Robert Tichio, Jane Hunter, Dr. David Finn, Trevor St. Baker AO (Fundador e Presidente da St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (diretor administrativo da White Energy Company Limited) e Kara Frederick (diretora administrativa do Tiger Financial Group) deverão se juntar ao conselho de administração da empresa combinada quando a transação for encerrada.

"Hoje é um dia de tremendo orgulho para os fundadores da Tritium, David, James e Paul, e também para os setores de tecnologia e mobilidade eletrônica da Austrália", disse o Sr. St. Baker. "Estamos honrados de ter apoiado a história de sucesso da Tritium desde que era uma start-up em Brisbane, até se tornar uma exportadora e fabricante global de tecnologia avançada de carregamento com participação líder no mercado." O Sr. St. Baker, juntamente com Jeff Phillips (CEO do Varley Group) e Brian Flannery têm sido fundamentais para direcionar a empresa para seu estágio atual.

Os conselhos administrativos da Tritium e da DCRN aprovaram a transação proposta, sujeita, entre outras coisas, à aprovação dos acionistas da DCRN e à satisfação ou renúncia das outras condições declaradas na documentação definitiva, incluindo a supressão ou a expiração do direito de um acionista da Tritium de adquirir a Tritium com escritura pública firmada pelos acionistas da Tritium.

As informações adicionais sobre a transação proposta, incluindo uma cópia do acordo de fusão e a apresentação do investidor, serão fornecidas em um Informe Atual no Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") e estará disponível em www.sec.gov.

Consultores

Latham & Watkins LLP (EUA), Corrs Chambers Westgarth (Austrália), e a parceria australiana da Ernst & Young estão assessorando a Tritium durante a transação e a DCRN é assessorada por Vinson & Elkins L.P. (EUA) e Clifford Chance LLP (Austrália). A Credit Suisse atuou como consultora financeira exclusiva de um consórcio acionista que possui uma participação substancial e controle na Tritium, e a JPMorgan e a Citigroup atuaram como consultores financeiros da DCRN.

Informações sobre a chamada de conferência do investidor

A Tritium e a DCRN realizarão uma conferência com investidores conjuntos para discutir a transação proposta hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021 às 8H00 ET.

Ouça as considerações preparadas pelo telefone 1-877-407-3982 ligando dos Estados Unidos, ou 1-201-493-6780 se estiver ligando de fora dos EUA e um operador o ajudará. Uma reprodução telefônica estará disponível no número 1-844-512-2921 ligando dos Estados Unidos ou 1-412-317-6671 se estiver ligando de fora dos EUA, e deve utilizar a senha: 13720122. Uma reprodução estará disponível até 9 de junho de 2021 às 23h59 ET.

Sobre a Tritium

Fundada em 2001 por pioneiros da mobilidade elétrica, a Tritium projeta e fabrica hardware e software patenteados para produzir carregadores rápidos de CD avançados e confiáveis para veículos elétricos. Fabricamos designs compactos e robustos que ficam ótimos na Main Street e prosperam nas condições mais duras do mundo. A tecnologia da Tritium é fácil de instalar, de adquirir e de usar. Nunca paramos de inovar dando apoio aos nossos clientes em todo o mundo.

Para mais informações, visite www.tritiumcharging.com

Sobre a Decarbonization Plus Acquisition Corporation II

A Decarbonization Plus Acquisition Corporation II é uma empresa formada com o objetivo de efetuar fusão, intercâmbio de capital, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares, com uma meta empenhada no desenvolvimento e promoção de uma plataforma que descarbonize os setores mais intensamente dependentes de carbono. Esses setores abrangem os setores de energia e agricultura, industriais, de transporte, comercial e residencial. A DCRN é patrocinada por uma afiliada da Riverstone Holdings LLC e representa uma expansão adicional da franquia de 15 anos da Riverstone em investimentos de baixo carbono, tendo estabelecido empresas líderes do setor e escalonadas com mais de US$ 5 bilhões de capital investidos em energias renováveis.

Sobre o St. Baker Energy Innovation Fund

Trevor St. Baker AO é uma entidade líder no setor de eletricidade e energia na Austrália e em todo o mundo, e é uma grande investidora em novas tecnologias que transformam os setores de eletricidade e transporte.

Seu fundo privado, o St. Baker Energy Innovation Fund, foi um dos primeiros investidores na Tritium e atualmente é o maior acionista, com aproximadamente 26% da participação na empresa.

Informações importantes e onde encontrá-las

Em conexão com a combinação de negócios proposta, a DCRN e a Tritium DCFC Limited ("NewCo"), que será a empresa pública listada, pretendem apresentar uma declaração de registro no Formulário F-4 (a "Declaração de Registro") com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), que incluirão uma declaração de procuração/prospecto e alguns outros documentos relacionados a serem usados na reunião dos acionistas para aprovar a combinação de negócios proposta. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA DCRN SÃO OBRIGADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO/PROSPECTO, QUAISQUER ALTERAÇÕES AQUI E EM OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES, OS QUAIS SERÃO ARQUIVADOS NA SEC DILIGENTEMENTE E EM SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRITIUM, DCRN, NEWCO E A COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. A declaração de procuração/prospecto será enviada aos acionistas da DCRN a partir de uma data de registro a ser estabelecida para votação da combinação de negócios proposta. Os investidores e detentores de valores mobiliários também poderão obter cópias da Declaração de Registro e outros documentos que contenham informações importantes sobre cada uma das empresas quando esses documentos forem apresentados à SEC, sem custo, no site da SEC em www.sec.gov.

Participantes na solicitação

A DCRN e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da DCRN com relação à combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes desses diretores e executivos e uma descrição de seus interesses no DCRN está contida nos arquivos da DCRN com a SEC, incluindo o relatório anual da DCRN em Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foi arquivado na SEC em 31 de março de 2021, e está disponível gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais sobre os interesses desses participantes serão definidas na Declaração de Registro para a combinação de negócios proposta quando disponível. A NewCo e a Tritium e seus respectivos diretores e executivos também podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da DCRN em conexão com a combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes desses diretores e executivos e informações sobre os seus interesses na combinação de negócios estará contida na Declaração de Registro da combinação de negócios proposta quando disponível.

Nenhuma oferta ou solicitação

Este documento não constitui uma solicitação de uma procuração, consentimento ou autorização com relação a quaisquer valores mobiliários ou em relação à transação proposta. Este documento não constituirá uma oferta de venda ou troca, ou solicitação de uma oferta para compra ou troca, nem detenção de valor mobiliário, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição. Nenhuma oferta de títulos será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada ou isenta.

Declarações prospectivas

Certas declarações feitas neste documento são "declarações prospectivas" com relação à combinação de negócios proposta e incluindo declarações sobre os benefícios da transação, o prazo esperado da transação, os serviços oferecidos pela Tritium e os mercados em que atua e os resultados futuros projetados pela NewCo. Essas declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras "estimativas," "projetado," "espera," "antecipa," "prevê," "planeja," "pretende," "acredita," "busca," "alvos", "pode," "irá," "deve," "seria," "será," "continuará," "provavelmente resultará," "futuro," "proposta", "estratégia" ,"oportunidade" e variações destas palavras ou expressões semelhantes (ou as versões negativas dessas palavras ou expressões) que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou não são declarações de assuntos históricos, têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos, sem outras intenções, e não devem ser confiadas por nenhum investidor como garantias, promessas, previsões ou declarações definitivas de fato ou probabilidade em relação ao desempenho futuro, condições ou resultados, e envolvem uma série de riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposições e outros fatores importantes, muitos dos quais estão fora do raio de controle da NewCo, da Tritium ou da DCRN, isso pode fazer com que os resultados ou consequências reais sejam materialmente diferentes daqueles discutidos nas declarações prospectivas. Fatores importantes, entre outros, que podem afetar os resultados ou consequências reais incluem a incapacidade de concluir a combinação de negócios em tempo hábil ou em absoluto (incluindo por não receber as aprovações necessárias dos acionistas, ou o não cumprimento de outras condições de fechamento, como a satisfação do valor mínimo da conta de trust após as resgates pelos acionistas públicos da DCRN, a supressão ou a expiração do direito de um acionista da Tritium de adquirir a Tritium conforme a escritura pública firmada pelos acionistas da Tritium e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias), que pode afetar adversamente o preço dos títulos da DCRN; a incapacidade da combinação de negócios a ser concluída pelo prazo de combinação de negócios da DCRN e a possível falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios se procurado pela DCRN; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão da transação; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos da combinação de negócios proposta; a incapacidade de obter ou manter a listagem das ações da NewCo em uma bolsa nacional após a combinação de negócios proposta; custos relacionados à combinação de negócios proposta; o risco de a combinação de negócios proposta interromper os planos e operações atuais, relacionamentos de negócios ou negócios geralmente como resultado do anúncio e da consumação da combinação de negócios proposta; a capacidade da NewCo de gerenciar o crescimento; a capacidade da NewCo de executar seu plano de negócios e cumprir suas projeções; potencial interrupção na retenção de funcionários da NewCo como resultado da transação; possível litígio, procedimentos governamentais ou regulamentares, investigações ou consultas envolvendo a NewCo, Tritium ou DCRN, incluindo em relação à transação; mudanças nas leis ou regulamentações aplicáveis e condições econômicas e de mercado em geral que afetam a demanda por produtos e serviços da Tritium ou da NewCo; e outros riscos e incertezas indicados periodicamente na declaração de procuração/prospecto referente à combinação de negócios proposta, incluindo aqueles em "Fatores de risco" neste documento, e nos outros arquivos da DCRN com a SEC. As declarações prospectivas valem apenas a partir da data em que são feitas. Os leitores são advertidos a não confiar excessivamente na declaração prospectiva, e a NewCo e a DCRN não assumem nenhuma obrigação, nem prometem atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Nem a NewCo, nem a DCRN dão qualquer garantia de que a NewCo ou a DCRN atingirão suas expectativas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518873/Tritium.jpg

FONTE Tritium

