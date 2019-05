A Turkish Airlines apresenta a corrida de subida do Edifício Empire State apoiada pela Challenged Athletes Foundation

Suzy Walsham, 9 vezes vencedora desta corrida, retorna para defender seu título

NOVA YORK, 13 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, o Edifício Empire State anunciou que a corredora de elite da categoria de subida de edifícios, Suzy Walsham, retornará ao edifício mais famoso do mundo, na terça-feira, 14 de maio de 2019, para a Empire State Building Run-UP (ESBRU), apresentada pela Turkish Airlines e apoiada pela Challenged Athletes Foundation, para garantir seu lugar como a atleta mais condecorada da história desta corrida.

Suzy Walsham, 45 anos, natural de Cingapura, alcançou a imortalidade em 2018, quando ganhou a sexta corrida consecutiva e a 9a vitória geral, superando seu recorde, na categoria feminina restrita (apenas por convite), com tempo de 12:56. A 42a corrida anual colocará Suzy Walsham contra a rival Cindy Harris, atualmente classificada em 1º e 2º lugar entre as corredoras de subida de edifícios do mundo, em um confronto entre duas titãs do esporte, uma vez que Suzy também ganhou a corrida de subida Taipei 101, no dia 4 de maio de 2019.

"O Empire State é o edifício mais icônico do mundo, então nada mais justo do que o evento ser o desafio esportivo mais icônico do mundo", disse Suzy Walsham. "É uma honra ter a oportunidade de defender meu título mais uma vez este ano, uma oportunidade que levo muito a sério. Tenho muito respeito pelo edifício e os 1.576 degraus necessários para alcançar a grandeza".

A eliminatória masculina terá um confronto entre os veteranos da corrida de subida de edifícios: Sproule Love, dos EUA, e Ralf Hascher, da Alemanha. Os dois participaram de uma das finais mais dramáticas da história da corrida, em 2018, quando Sproule Love cruzou a linha de chegada um único segundo à frente de Ralf Hascher.

Entre as principais competidoras nas eliminatórias restritas femininas e masculinas estão Shari Klarfeld, dos EUA, e Maria Elisa Lopez Pimentel, do México, além de David Roeske, dos Estados Unidos, e Fabio Ruga, da Itália, que terminaram entre os seis primeiros em suas respectivas categorias em 2018.

Além da lista das elites internacionais, os participantes que foram sorteados para a corrida também refletem o crescente alcance global dessa corrida histórica. Corredores da Nova Zelândia, Malásia, Bélgica, Inglaterra, China, Espanha, Finlândia, do Canadá e da Itália se reunirão no edifício para subir ao topo.

A Turkish Airlines, a companhia aérea nacional da Turquia e a que tem voos para mais países e destinos internacionais do que qualquer outra, retorna pelo segundo ano como patrocinadora da corrida de subida de 2019. Este ano, a Turkish Airlines oferecerá 20 passagens aéreas de ida e volta para os atletas de elite do mundo todo para inspirar novos corredores a enfrentar o desafio da Empire State Building Run-Up. O escritório de Nova York da Turkish Airlines fica no Edifício Empire State, com sede global em Istambul.

"É realmente uma honra, mais uma vez, fazer parte deste evento tão importante, em um dos edifícios mais emblemáticos do mundo", disse Cenk Ocal, gerente geral da Turkish Airlines em Nova York. "Pessoas do mundo todo sonham em ver este prédio pessoalmente, e muito poucas têm a oportunidade de subir, por isso é um enorme prazer proporcionar aos corredores a oportunidade de ver o mundo, oferecendo-lhes passagens da Turkish Airlines para um dos nossos mais de 300 destinos mundiais".

A Fundação de Atletas Desafiados (Challenged Athletes Foundation, CAF) volta como a instituição filantrópica oficial da corrida. Por ser líder mundial em ajudar pessoas com desafios físicos a ter acesso aos esportes e ao estilo de vida ativo, a CAF acredita que a participação em atividades físicas de qualquer nível eleva a autoestima, estimula a independência e melhora a qualidade de vida.

"Este evento atlético icônico e desafiador reúne os torcedores e desafia os atletas com deficiência a ajudarem a promover a nossa missão. Nosso grupo de arrecadadores de fundos que participará da corrida e o grupo impressionante de atletas com deficiência formam uma equipe poderosa, que mostra ao mundo o que é possível quando indivíduos com deficiências físicas obtêm o apoio necessário para alcançar seus objetivos", disse Laura Stein, diretora de marketing da CAF.

Além dos participantes que correrão pela Turkish Airlines e pela CAF, dentre os participantes estarão representantes da parceira de filantropia, a Multiple Myeloma Research Foundation, corredores e corredoras das eliminatórias por convite, a mídia, as celebridades, os corretores imobiliários da cidade de Nova York, os participantes sorteados e, pelo terceiro ano consecutivo, os integrantes do Departamento de Polícia e do Corpo de Bombeiros de Nova York.

As luzes da torre mundialmente famosa do Edifício Empire State brilharão nas cores da Turkish Airlines, vermelho e branco, na noite da corrida em comemoração ao evento.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite o site www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 978.000 milhões de metros quadrados de locação, em 31 de março de 2019, composto por 873.000 milhões de metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.