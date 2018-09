A Umitron amplia o financiamento do estágio inicial para S$ 15,2 milhões e inicia o serviço de dados para seguros em aquicultura, aproveitando a IoT e o sensoriamento remoto por satélite

CINGAPURA, 11 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A UMITRON PTE. LTD. (local: Cingapura, cofundador/diretor gerente Masahiko Yamada, neste documento referida como "Umitron") anunciou que arrecadou S$ 3,7 milhões do Mirai Creation Fund operado pelo SPARX Group Co., Ltd., no dia 6 de setembro, quando o fechamento adicional do primeiro financiamento de capital empresarial foi anunciado no dia 8 de junho. O investimento total desta vez é de S$ 15,2 milhões e será o maior montante de angariação de fundos de estágio inicial em aquicultura (a partir de setembro de 2018). A Umitron também anunciou que começou a demonstrar novos serviços para fornecer dados confiáveis para seguros de aquicultura. A tecnologia de patente da Umitron, ainda pendente de aprovação, permite que os usuários quantifiquem o valor líquido dos peixes e fornece informações ambientais para a avaliação de riscos. Com o objetivo de expandir seus serviços, a Umitron atualmente está convidando parceiros de negócios no exterior, como empresas de aquicultura e seguradoras para a aquicultura sustentável.