DOWNERS GROVE, Illinois, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "A Empresa"), uma provedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje que a empresa chegou a um acordo com a W. R. Grace & Co. ("Grace") para distribuir a Grace's SYLOID® FP silica para mercados farmacêuticos e nutracêuticos na maioria dos países europeus *. O acordo se baseia na relação global existente entre a Univar Solutions e a Grace nos Estados Unidos, Brasil, México e na maior parte a da Europa, oferecendo aos clientes acesso a este excipiente multifuncional utilizado em soluções e suplementos de prescrição de medicamentos.

A Univar Solutions expande portfólios especializados de ingredientes farmacêuticos e nutracêuticos com Grace Syloid® FP Silica para a maior parte da Europa (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

"Os excipientes estão surgindo como ferramentas estratégicas para melhoria de medicamentos nos mercados farmacêutico e nutracêuticos em crescimento." Estamos extremamente satisfeitos em ampliar ainda mais nossa parceria de longa data com a Grace, um fabricante líder de excipientes", disse James Peterson, vice-presidente global de ingredientes farmacêuticos da Univar Solutions. "A Grace e seus clientes nos principais mercados da Europa se beneficiarão de nossas equipes dedicadas de vendas e gerenciamento de produtos, suporte técnico específico para aplicação e portfólio de produtos complementares. Esperamos ajudar a agilizar todos os processos de qualificação com nossos recursos regulatórios globais, amostras de produtos e experiência em aplicação técnica".

A Grace SYLOID® FP silica contribui com eficiência e desempenho em muitas aplicações farmacêuticas e nutracêuticas, ajudando a enfrentar os desafios do fluxo de farinha e da panificação. A sílica SYLOID® FP é desenvolvida com dióxido de silício hidratado produzido sob condições controladas, atendendo aos requisitos USP/NF, EMA, JP e ANVISA e oferecendo alta pureza e desempenho químicos. A sílica SYLOID® FP é fácil de incorporar, oferecendo desempenho ideal como lubrificante, transportadora de ingredientes ativos, ajuda ao encapsulamento, espessantes e desintegrantes, o que ajuda a melhorar o manuseio, a absorção e a dissolução de muitos produtos farmacêuticos e nutracêuticos. O design exclusivo do excipiente combina capacidade de absorção, tamanho de partícula, densidade e área de superfície interna para oferecer benefícios multifuncionais ou otimizar uma aplicação. Isso ajuda a minimizar o número de excipientes utilizados e a complexidade das formulações, ao mesmo tempo em que acelera a fabricação, melhorando a eficácia da forma de dosagem final.

"A Univar Solutions é uma organização de classe mundial com um excelente histórico no fornecimento de produtos e serviços especializados de alto valor para os mercados farmacêutico e nutracêuticos. A Grace tem orgulho de fazer parceria com a Univar Solutions e apoiar a expansão de seu portfólio com a adição do SYLOID® FP silica, um excipiente multifuncional líder, com a confiança de organizações globais por mais de 50 anos", disse John Gilbert, vice-presidente de vendas da Grace Materials Technologies.

* Os países europeus representados no acordo: Suíça, Lichtenstein, Polônia, Hungria Eslovênia, Áustria, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Romênia, Albânia, Alemanha, França, Bulgária Mônaco, Benelux (Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo), Reino Unido (Inglaterra, Irlanda Escócia, País de Gales), Espanha, Portugal, Malta, República Checa, Eslováquia e Grécia.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especializados que representa um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e a maior força de vendas técnicas do setor, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e de regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Ao mesmo tempo em que cumpre seu objetivo de ajudar a manter as comunidades saudáveis, nutridas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no desenvolvimento comum. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Grace

Construída com base em ao talento, tecnologia e confiança, a Grace, uma empresa da Standard Industries, é uma fornecedora líder global de catalisadores, materiais projetados e produtos químicos finos. Os dois segmentos de negócios líderes do setor da empresa — tecnologia de catálises e tecnologia de materiais - fornecem produtos, tecnologias e serviços inovadores que melhoram os produtos e processos de nossos clientes em todo o mundo. Com mais de 4.500 funcionários, a Grace opera e/ou vende para clientes em mais de 100 países. Mais informações sobre a Grace estão disponíveis em grace.com.

Declarações prospectivas.

Este comunicado à imprensa inclui certas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro que são "declarações prospectivas" de acordo com a seção 27 AA da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934 conforme alteração. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas em virtude dos quais os resultados reais podem diferir significativamente das expectativas e suposições aqui contidas. Uma discussão detalhada destes fatores e incertezas está contida nos arquivos da Empresa junto à Comissão de valores mobiliários e câmbio. Os fatores potenciais que podem afetar essas declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica máxima da pandemia da COVID-19; a duração e gravidade da pandemia da COVID-19; ações que podem ser tomadas pelas autoridades governamentais para abordar ou mitigar o impacto da pandemia da COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e em nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios, resultados de operações e condições financeiras; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas de nossos clientes; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações de nossos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação do concorrente; mudanças significativas nos preços, demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de dívida, as restrições impostas por nossos instrumentos de dívida e nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro das leis e regulamentos a que estamos sujeitos, incluindo amplas leis e regulamentos ambientais, de saúde e de segurança; incapacidade de integrar os negócios e os sistemas das empresas que adquirimos, incluindo Nexeo Solutions, Inc., ou para realizar os benefícios previstos dessas aquisições; potenciais interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças em nosso relacionamento com fornecedores terceirizados; acidentes, danos ambientais, qualidade do produto e questões de responsabilidade e recalls; falhas de entrega importantes ou sistêmicas envolvendo nossa rede de distribuição ou os produtos que transportamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios contínuos e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição à taxa de juros e flutuações cambiais; potencial deficiência da boa vontade; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetam nossos planos de pensão e pensões multi-empregadores; interrupções de trabalho associados à parte unificada da nossa força de trabalho; e os outros fatores descritos nos arquivos da empresa junto à Comissão de valores mobiliários e câmbio. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas podem ser geralmente identificadas pelo uso de termos prospectivos como "pode", "planeja", "busca", "irá", "espera", "pretende", "estima", "espera ou acredita", ou "continua", sua negativa, ou suas variações, ou termos semelhantes. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, a ocorrência de eventos imprevistos ou outros, a menos que seja exigido por lei.

