A vacina com um único componente Sputnik Light (primeiro componente da vacina Sputnik V) demonstrou uns altos índices de segurança e 93,5% de eficácia durante a vacinação da população no Paraguai

MOSCOU, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa) divulga os dados do Ministério da Saúde do Paraguai que mostram o alto índice de segurança da vacina com um único componente Sputnik Light (o primeiro componente do medicamento Sputnik V) e 93,5% de eficácia durante a vacinação em massa no país.

O cálculo da eficácia foi realizado com base na análise dos dados de 320 mil pessoas que receberam a vacina Sputnik Light ao 30 de julho de 2021.

As estatísticas sobre o uso da Sputnik Light no Paraguai demonstram igualmente um alto perfil de segurança da vacina:

Não foram relatados eventos adversos graves relacionados à vacinação;

Nenhuma morte relacionada à vacina foi registrada;

Não há casos de trombose venosa cerebral (TVC) após a vacinação;

Não há casos de síndrome de Guillain-Barré após a vacinação;

Não há casos de síndrome de vazamento capilar após a vacinação;

Nenhum caso de miocardite ou pericardite foi relatado.

Devido ao seu alto nível de segurança e eficácia em vários países, a vacina Sputnik Light é atualmente usada não só de forma independente, mas também está a ser estudada em combinação com os medicamentos de outros fabricantes.

Pela primeira vez, uma abordagem de reforço heterogênea (um "coquetel de vacinas" usando adenovírus humano sorotipo 26 como primeiro componente e sorotipo 5 como segundo componente) foi usada na base da primeira vacina de coronavírus Sputnik V registrada no mundo. Levando em consideração o sucesso dessa abordagem para garantir imunidade estável e de longo prazo contra a nova infecção por coronavírus, o RDIF foi o primeiro no mundo a iniciar parcerias com outros fabricantes de vacinas e conduzir pesquisas conjuntas sobre a combinação do primeiro componente da Sputnik V com drogas estrangeiras.

Em particular, os resultados preliminares sobre a segurança do primeiro estudo clínico mundial source o uso combinado da vacina Sputnik Light e do medicamento AstraZeneca no Azerbaijão demonstram a ausência de eventos adversos graves, bem como dos casos de coronavírus após a vacinação.

Na Argentina, uma pesquisa conjunta está sendo realizada com a participação do RDIF, dos ministérios da saúde e da ciência, bem como da Agência Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONICET) para avaliar a segurança e imunogenicidade do uso combinado da Sputnik Light com os medicamentos anti-coronavírus de AstraZeneca, Sinopharm e Moderna na cidade e na província de Buenos Aires e nas províncias de San Luis, Córdoba e La Rioja. Os resultados da pesquisa vão ser publicados em uma revista médica arbitrada.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou:

"O uso da vacina monocomponente Sputnik Light permite às autoridades do Paraguai encurtar o tempo de vacinação da população e acelerar a formação da imunidade de rebanho. Os dados do Ministério da Saúde do Paraguai e de vários outros países do mundo confirmam que a Sputnik Light tem um alto nível de segurança e demonstra mais eficácia do que muitas vacinas de dois componentes. "

A vacina Sputnik V tem vantagens importantes:

A Sputnik Light é o primeiro componente (sorotipo 26 de adenovírus humano recombinante (rAd26)) da vacina Sputnik V, a primeira vacina registrada no mundo contra o coronavírus.

"Sputnik Light" é eficaz contra novas cepas de coronavírus de acordo com os resultados de estudos de laboratório do Cento Gamaleya.

A Sputnik Light não requer condições especiais de armazenamento e logística..

A vacina Sputnik Light é criada na plataforma estudada e testada de vetores adenovirais humanos cujas vantagens importantes são a segurança, a eficácia e a ausência de consequências negativas de longo prazo, confirmadas em mais de 250 estudos clínicos conduzidos no mundo ao longo de duas décadas (com a história de uso de adenovírus humano em vacinas iniciada em 1953).

