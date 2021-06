A vacina Sputnik V demonstra o melhor histórico de segurança na província Argentina de Buenos Aires

MOSCOU, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa) divulga dados do Ministério da Saúde da província de Buenos Aires (Argentina), segundo os quais a vacina russa contra o coronavírus Sputnik V tem o melhor histórico de segurança entre as vacinas utilizadas na província.

Os dados do período de 29 de dezembro de 2020 a 3 de junho de 2021 mostram que, com 2,8 milhões de doses administradas, a Sputnik V apresenta a menor taxa de eventos adversos graves. O estudo completo do Ministério da Saúde da província de Buenos Aires pode ser encontrado em:

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/estudio_bonaerense_confirma_la_seguridad_de_la_vacuna_sputnik_v

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF), disse:

"A experiência mundial mostra que a Sputnik V tem o melhor perfil de segurança em comparação com outras vacinas. Isso é confirmado por dados internacionais provenientes de ministérios da saúde nacionais e regionais em vários países em diferentes regiões do mundo, onde a vacina Sputnik V é usada com sucesso para proteger a saúde dos cidadãos."

A vacina Sputnik V tem as seguintes vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise dos dados de incidência do coronavírus em russos vacinados com os dois componentes da vacina no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina Sputnik V foi desenvolvida com base em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e que são conhecidos pela humanidade há milênios.

A vacina Sputnik V usa dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação, o que cria uma imunidade mais forte em comparação com as vacinas que usam o mesmo mecanismo de entrega para ambas as injeções .

. A segurança, eficácia e ausência de efeitos adversos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A Sputnik V não causa alergias graves.

A temperatura de armazenamento da "Sputnik V" é de + 2 a + 8 graus Celsius, o que permite que seja armazenada em refrigerador convencional sem a necessidade de investimento em infraestrutura adicional da cadeia de refrigeração.

A Sputnik V custa menos de US $10 por injeção, o que a torna acessível para o mundo inteiro.

O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital acionário de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF acumula um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 2 trilhões de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US $40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

