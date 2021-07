A vacina Sputnik V demonstra um alto nível de segurança no curso de vacinação em San Marino

- Altos índices de tolerância na faixa etária de ≥60;

- Quase todos os eventos adversos relatados após a imunização foram leves ou moderados e duraram menos de 2 dias;

- Os sintomas locais para a faixa etária de ≥60 anos foram significativamente menos frequentes do que nos casos das outras vacinas aprovadas contra o coronavírus, enquanto os índices de sintomas gerais foram semelhantes aos de outras vacinas;

- Nenhuma morte nem caso de hospitalização registrados.

MOSCOU, 11 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa), investidor da vacina russa contra o coronavírus Sputnik V, anuncia a publicação de dados positivos sobre a segurança do medicamento durante a vacinação da população de San Marino na revista EClinicalMedicine (publicada pela revista médica importante The Lancet).

O artigo correspondente é publicado no link:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00307-2/fulltext

No período de 4 de março a 8 de abril deste ano, em San Marino, foi realizado um estudo entre pessoas que receberam a vacina com um ou ambos os componentes do medicamento "Sputnik V". Os especialistas realizaram uma avaliação quantitativa da incidência de eventos adversos após a imunização com o primeiro e dois componentes.

Os autores do artigo (Marco Montalti, Giorgia Solda, Zenio di Valerio, Aurelia Salussolia, Jacopo Lenzi, Marcello Forcellini, Edoardo Barvas, Susanna Guttmann, Rossella Messina, Elisabetta Poluzzi, Emanuel Raski, Rossando Giuchi Ficcarti) observam no artigo o seguinte:

«Os nossos resultados, apesar da sua natureza preliminar, sugerem que a Sputnik V tem um alto perfil de tolerância na faixa etária de 60+ em termos de eventos adversos de curto prazo relacionados à vacina.

Esta análise preliminar também sugere que a Sputnik V tem o mesmo perfil de tolerância ou maior na faixa etária de 60 anos ou mais após a administração de ambos os componentes do que outras vacinas contra o coronavírus registradas. Nossos resultados estão de acordo com os estudos de Fase 1 e 2 realizados anteriormente e subsequentemente confirmados por dados de ensaios clínicos de Fase 3 em termos de segurança e tolerabilidade gerais. Nenhuma morte ou hospitalização foi relatada. Quase todos os eventos adversos relacionados à vacina foram leves ou moderados e/ou duraram menos de dois dias».

Os resultados do ensaio clínico de Fase 3 da vacina Sputnik V foram publicados no The Lancet em 2 de fevereiro de 2021.

Hoje a Sputnik V está registrada em 67 países, com uma população total de mais de 3,5 bilhões de pessoas. Dados de órgãos reguladores de vários países além de San Marino, incluindo Argentina, Sérvia, Bahrein, Hungria, México, Emirados Árabes Unidos, etc., obtidos durante a vacinação da população, demonstram que a Sputnik V é uma das mais seguros e mais eficazes vacinas contra o coronavírus.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou :

"San Marino se tornou o primeiro estado da Europa a derrotar o coronavírus e remover as restrições correspondentes graças à inclusão da vacina Sputnik V no portfólio nacional. Os dados publicados mostram altas taxas de segurança da vacina russa, nenhuma hospitalização e boa tolerância entre as pessoas idosas. A falta de motivação e preconceito políticos ajudou San Marino a escolher a vacina russa, que se provou como uma das melhores do mundo em termos de segurança e eficácia."

