A Vakrangee estabelecerá infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (VE) por toda a Índia

BOMBAIM, Índia, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A empresa decidiu estabelecer a infraestrutura de instalações de carregamento de veículos elétricos (VE), através de sua rede de lojas Nextgen Vakrangee Kendra.

A Vakrangee tem 3.504 lojas Nextgen Vakrangee Kendra espalhadas por 19 estados, 366 distritos e 2.186 códigos postais. Mais de 68% das lojas são em cidades de nível 5 e de nível 6. Seu alvo planejado é chegar pelo menos a 75.000 lojas até o ano fiscal 2021-22 e 300.000 lojas até o ano fiscal 2024-25.

A Vakrangee planeja aproveitar esta profunda presença sendo uma impulsionadora das instalações de carregamento de VE através de sua rede de lojas de varejo, as chamadas Vakrangee kendras. A empresa continua se concentrando na expansão de sua oferta de serviços disponíveis em suas exclusivas Nextgen Vakrangee Kendras.

Para todos operadores que querem estabelecer serviços de Carros Elétricos na Índia, fará sentido que utilizem a infraestrutura de carregamento da Vakrangee em vez de estabelecerem uma estrutura própria. A Vakrangee está também construindo uma ampla presença de carregamento em toda a Índia, através de sua rede de lojas Nextgen Vakrangee Kendra.

Comentando sobre o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, presidente executivo do conselho, disse, "Acreditamos que no espaço dos veículos elétricos há uma enorme oportunidade de crescimento nos próximos anos, e queremos estar preparados para o futuro através do desenvolvimento de uma presença em toda a Índia de infraestrutura de carregamento de VEs. Seríamos uma impulsionadora, através do fornecimento da plataforma de distribuição para a instalação de carregamento de VEs e através de nossa parceria com fornecedores de serviços de VEs".

O governo espera que 25 por cento do total de veículos nas estradas sejam veículos elétricos até 2030, sendo necessária a construção de uma infraestrutura robusta de carregamento de veículos elétricos (VE) por todo o país, de acordo com o Ministério de Habitação e Assuntos Urbanos da União. Conforme as diretrizes deverão existir pelo menos uma estação a cada 25 km de cada lado das rodovias/estradas.

Constituída em 1990, a Vakrangee é uma empresa diferenciada impulsionada pela tecnologia, cujo foco é o desenvolvimento da maior rede de lojas de varejo no processo de último marco (last mile), para fornecer em tempo real serviços bancários e financeiros, caixas eletrônicos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços de logística para mercados rurais, semi-urbanos e urbanos não assistidos. As lojas de conveniência digital assistida denominam-se "Vakrangee Kendra" e atuam como lojas que oferecem serviço completo (one-stop shop), disponibilizando vários serviços e produtos.

A Vakrangee é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE - Bombay Stock Exchange) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE – National Stock Exchange) com capital de mercado de Rs. 3819 Crores.

Para mais informações, visite o site: https://vakrangee.in/

