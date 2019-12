A Vakrangee lança o primeiro programa de fidelidade da Índia com foco rural para seus clientes

MUMBAI, Índia, 5 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Vakrangee Limited lança o primeiro programa de fidelidade Vakrangee Kendra, com foco rural da Índia, para reconhecer a fidelidade de seus clientes, oferecendo-lhes benefícios extras e experiências mais gratificantes em sua rede de Nextgen Vakrangee Kendras.

O programa de benefícios visa ser um dos maiores programas de fidelidade rural da Índia, voltado totalmente para a base de clientes rurais inexplorados e mal atendidos. Atualmente, a Vakrangee tem 21.000 (8.500 em funcionamento e mais de 12.500 em processo de integração) Nextgen Vakrangee Kendras distribuídas por 29 estados e territórios da união, mais de 500 distritos e mais de 5.800 códigos postais. Mais de 70% estão em cidades de nível 5 e 6. A Vakrangee tem como objetivo atingir pelo menos 25.000 pontos de venda até o final do ano fiscal 2019-2020.

Ao comentar esse fato, Anil Khanna, diretor geral, disse: "Na Vakrangee, nosso foco sempre foi a conveniência dos clientes, e os colocamos na frente da nossa plataforma, oferecendo-lhes inúmeros produtos e serviços. Agora, com o programa de fidelidade, poderemos nos beneficiar da inteligência artificial e desenvolver o conhecimento sobre os gastos comportamentais dos clientes, resultando em novas ofertas, negociações e mais transações. Ao aumentar nosso foco na lealdade do cliente, garantiremos que os clientes se sintam valorizados, sejam recompensados e que nos comuniquemos com eles de forma mais envolvente".

Dinesh Nandwana, presidente executivo, afirmou: "Na Vakrangee, sempre acreditamos que as empresas podem ter impacto positivo sobre as sociedades em que estão inseridas. Nosso objetivo é criar uma rede sustentável de lojas de varejo da última etapa de entrega, abrangendo todos os códigos postais do país e oferecendo inúmeros produtos e serviços. Nosso esforço é reduzir a divisão rural e urbana, e esse programa de fidelidade é outra iniciativa no mesmo sentido. Acreditamos que este será um dos maiores programas de fidelidade rural da Índia, com o objetivo de cadastrar pelo menos 10 milhões de clientes nos próximos 12 meses".

Sobre a Vakrangee Limited

(Código BSE: 511431) (código NSE: VAKRANGEE)

Tendo se tornado uma sociedade anônima em 1990, a Vakrangee é uma empresa singularmente impulsionada pela tecnologia, voltada para a criação da maior rede indiana de lojas de varejo da última etapa de entrega, fornecendo serviços bancários e financeiros em tempo real, caixas eletrônicos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e logística aos mercados não atendidos. As lojas de conveniência digital assistidas são chamadas de "Vakrangee Kendra" e funcionam como uma loja de departamento, oferecendo vários produtos e serviços.

Contato de mídia:

Ammeet Sabarwal

Diretor de comunicação corporativa e diretor de estratégia

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited – www.vakrangee.in

FONTE Vakrangee Limited

