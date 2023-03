A Vantage conquista 11 novos prêmios no site ForexBrokers.com 2023 e Ultimate Fintech.

A Vantage é reconhecida pela Business Tabloid como a melhor corretora de CFD da Austrália.

SYDNEY, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A corretora multimercados Vantage (ou "Vantage Markets") conquistou um total de 11 novos prêmios na DIOC 2023, marcando um início positivo para o ano. Esses prêmios são a prova dos esforços da Vantage no fortalecimento de sua plataforma e no aprimoramento de suas ofertas de clientes ao longo do ano passado.

Em nível global, a Vantage recebeu o prêmio de Melhor da Categoria para Metatrader e Social Copy Trading, concedido pela renomada plataforma de análise ForexBrokers.com. Os prêmios foram conquistados depois do lançamento do trading social no aplicativo proprietário da Vantage em 2022.

A corretora multimercado também recebeu 6 prêmios da EMG - Global 100, incluindo "Melhor Corretora FOREX do Ano - Global", "Excelência em Atendimento ao Cliente - Global", "Melhor Corretora Forex Regulada do Ano - Global" e "Melhor Plataforma de Trading na Web e Aplicativo Móvel - 2023".

Na Austrália, onde a Vantage opera desde 2009, a corretora foi reconhecida como a "Melhor CFD Broker - Austrália 2022" no prêmio Business Tabloid. Nos últimos anos, o grupo expandiu sua equipe de suporte ao cliente na Austrália para oferecer melhores serviços a seus clientes.

Além disso, na região do Oriente Médio e África, onde a Vantage patrocinou grandes exposições como a iFX Dubai e a AW Dubai, ela recebeu o prêmio "Melhor Experiência em Trading - MEA" e o prêmio "Corretora Mais Transparente - MEA", concedido pela Ultimate Fintech MEA.

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, disse: "Estamos honrados por sermos reconhecidos com esses prêmios baseados em desempenho. Nossa equipe tem trabalhado arduamente para tornar nosso negócio cada vez mais forte, o que culminou em superarmos a meta de 1 milhão de usuários ativos em 2022. Esses prêmios são dedicados a eles".

"Também queremos agradecer a nossos clientes por seu apoio e incentivo contínuos e por serem nossa maior motivação para continuar melhorando".

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora multimercado que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar CFD em Forex, Commodities, índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading.

fazer trading de forma mais inteligente com a @vantage.

