A Venture Global garante compromissos vinculativos de mais de US$ 10 bilhões para o financiamento da construção das instalações do Calcasieu Pass LNG de de US$ 5,8 bilhões

ARLINGTON, Virgínia, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. tem orgulho de anunciar que o financiamento da construção de US$ 5,8 bilhões da Calcasieu Pass LNG recebeu mais de US$ 10 bilhões em compromissos vinculativos da coordenação do grupo de investidores. A transação excedeu o número de interessados quase duas vezes, antes da distribuição no varejo. O valor levantado para o financiamento da construção mais o investimento de capital da Stonepeak Infrastructure Partners financiará a construção e o comissionamento das instalações do Calcasieu Pass e do gasoduto associado da TransCameron.

O grupo de credores inclui os principais bancos asiáticos, europeus e norte-americanos de financiamento de projetos.

O grupo bancário é formado pelo Banco Santander, S.A., Bank of America, N.A., Banco Goldman Sachs EUA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e The Bank of Nova Scotia.

Os diretores executivos da Venture Global LNG, Mike Sabel e Bob Pender, afirmaram juntos: "A incrível resposta do mercado à linha de crédito do Calcasieu Pass é o resultado de muitos anos de trabalho da nossa equipe. Estamos muito orgulhosos de que as principais instituições de financiamento de projetos do mundo tenham reagido com tal validação da qualidade da nossa estrutura e tenham se associado com termos excelentes e excesso significativo de interessados. A empresa já garantiu mais de US$ 8,6 bilhões de capital e continua em plena atividade de construção e fabricação no Calcasieu Pass".

As instalações do Calcasieu Pass da Venture Global de 10 MTPA (milhões de toneladas por ano) usarão uma abrangente solução de processo da Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE), que utiliza trens de liquefação modulares produzidos em fábrica em escala intermediária. A Kiewit está desenhando, projetando, construindo, comissionando, testando e garantindo as instalações. O Calcasieu Pass recebeu todas as autorizações necessárias, inclusive a autorização da FERC e a autorização de exportação não ALC do Departamento de Energia dos EUA. A Venture Global LNG também está desenvolvendo o projeto LNG Plaquemines de 20 MTPA e o projeto LNG Delta de 20 MTPA, ambos no distrito de Plaquemines, Louisiana, Estados Unidos.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de gás natural liquefeito (GNL) de longo prazo e baixo custo, a ser fornecido a partir de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG utiliza um conjunto altamente eficiente e confiável de produtos fornecidos pela BHGE. As instalações do Calcasieu Pass de 10 MTPA da Venture Global estão em construção na interseção do Canal de Calcasieu e do Golfo do México. A Venture Global LNG também está desenvolvendo as instalações Plaquemines LNG de 20 MTPA da Venture Global, a 50 km ao sul de Nova Orleans, no rio Mississippi, e as instalações Delta LNG de 20 MTPA da Venture Global, também no rio Mississippi, ao sul de Nova Orleans. A Venture Global elevou o total de capital comprometido até o momento de cerca de US$ 8,6 bilhões, para apoiar o desenvolvimento de seus projetos. Mais informações podem ser encontradas no site http://www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG, Inc.

Related Links

http://venturegloballng.com



SOURCE Venture Global LNG, Inc.