A versão 9.0 do Wondershare EdrawMind Apresenta uma Nova UI e Ferramentas Avançadas

"O EdrawMind 9.0 é a principal actualização do produto após ser renomeado de MindMaster para EdrawMind," afirmou Edwin Wang, Director de Produto do Wondershare EdrawMind. "Com esta nova actualização, tornámos o produto mais amigável ao usuário do que nunca. Tem uma opção instantânea para transformar mapas mentais em contornos, além do posicionamento sem ramificações permite aos nossos usuários trabalhar com mapas mentais de forma mais flexível."