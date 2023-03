A vice-presidente sênior e presidente da INTEL China Visita a TECNO Laptop no MWC 2023, Barcelona

Wang Rui elogiou muito o laptop TECNO MEGABOOK Series e impressionou-se com a conexão contínua /TECNO OneLeap

LONDRES, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A vice-presidente sênior e presidente da INTEL China, Wang Rui, visitou a TECNO na área de exposição do Mobile World Congress (Barcelona MWC). Durante sua visita, Wang Rui ficou impressionada com os laptops TECNO MEGABOOK. Ela falou muito sobre o design inovador do MEGABOOK e os recursos fáceis de usar da experiência de software.

"Como uma empresa que se atreve a expandir fronteiras e inovar, a TECNO provou sua capacidade de criar e desenvolver tecnologia de ponta que permita aos usuários conectar-se com pessoas de todo o mundo", disse Wang Rui.

1º de março de 2023. O vice-presidente da Transsion Holdings Ha Le (O homem à esquerda) se encontra com a vice-presidente sênior e diretora da INTEL China Wang Rui (A senhora à segunda direita) no estande TECNO, MWC 2023 Barcelona. (PRNewsfoto/TECNO) Laptops TECNO MEGABOOK Series no MWC 2023, Barcelona. (PRNewsfoto/TECNO)

Durante sua experiência com o MEGABOOK S1 2023, Wang Rui ficou muito impressionada com o ecossistema TECNO's OneLeap e sua conexão perfeita entre os produtos smartphone, PC e AIoT. Ela elogiou a forte dedicação da TECNO ao desenvolvimento de produtos e à autopesquisa, observando que os recursos de colaboração de múltiplas telas e transferência de arquivos, bem como a experiência de interconexão com dispositivos TECNO AIoT, estavam à frente de muitas outras marcas. Ela expressou sua esperança de que a TECNO continue a desenvolver produtos que ofereçam melhores serviços aos consumidores, e que a Intel apoie o desenvolvimento do TECNO MEGABOOK.

Ha Le, Vice-presidente da Transsion Holdings, também participou da reunião e expressou seu prazer na cooperação contínua entre a TECNO e a Intel para criar produtos apreciados pelos consumidores globais. Ambas as partes concordaram em considerar o desempenho do produto, as experiências do usuário e as soluções em conjunto no futuro, com o objetivo de criar melhores experiências e atender às necessidades do cliente.

No geral, a reunião foi um novo marco na cooperação entre a TECNO e a Intel, com um compromisso compartilhado de impulsionar a inovação e oferecer produtos excepcionais aos clientes em todo o mundo. Wang Rui e Ha Le expressaram seu entusiasmo pelo futuro da parceria e sua confiança de que ela continuará a produzir novos desenvolvimentos interessantes no setor de tecnologia.

Sobre a TECNO AIoT

A partir da 2019, a TECNO anunciou o impulso para a construção de uma ecologia de produtos digitais, lançando sua estratégia de negócios AIoT, com o objetivo de revolucionar o estilo de vida digital do consumidor alvo e inspirá-lo a construir uma vida melhor. Com anos de investimento, esforços e conquistas consistentes, a TECNO agora está evoluindo para uma marca de tecnologia inovadora, desde serviços móveis até uma oferta diversificada de AIoT. Até 2022, a TECNO AIoT cresceu rapidamente para expandir de acessórios pessoais e inteligentes para negócios inteligentes e casas inteligentes.

A TECNO AIoT continuará a expandir para enriquecer sua oferta de produtos centrada em smartphones e laptops, ao mesmo tempo em que se esforçará para melhorar as interconexões entre dispositivos para entregar digital a cada pessoa, residência e organização e ajudá-las a criar um estilo de vida inteligente totalmente conectado.

FONTE TECNO

