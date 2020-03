A Vivid City nomeia Danny Lee, ex-diretor de marketing da Nike para a Grande China, como executivo chefe de criação

Danny Lee anteriormente trabalhou seis anos com a Nike, integrando e liderando a marca em toda a região da Grande China, incluindo a premiada campanha "correr faz o mundo girar (running makes the world go around)" em um dos painéis campeões da China – o Metro City, um painel circular em Xangai. Antes da Nike, ocupou cargos seniores na Ogilvy, Wunderman e Mindshare.

Danny traz para a Vivid City a habilidade de planejar e executar ativações, projeções e configurações exclusivas, as quais irão complementar a rede da Vivid City de painéis de LED em todo o mercado chinês. Ele disse que está muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com os clientes da Vivid City, "não há nenhuma dúvida de que estou extremamente honrado por ter a oportunidade de trabalhar como executivo chefe de criação da Vivid City. Meu objetivo é oferecer aos nossos clientes experiências de marca OOH premiadas e memoráveis em todo o mercado chinês".

Alistair Ballantyne, fundador e CEO da Vivid City, acrescentou, "O trabalho anterior de Danny na região da China é o melhor de sua categoria. Estamos ansiosos para fornecer aos nossos clientes serviços criativos, que assegurarão que suas campanhas sejam exclusivas, interativas e que tenham impacto visual inigualável em todas as principais cidades da China".

Conforme um recente relatório de segurança das marcas do Group M, existem US$ 18,7 bilhões em fraude publicitária online na China, fazendo com que o país represente mais de 80% do total de fraude publicitária digital em todo o mundo. Isso, associado com o alto custo da TV chinesa, significa que o setor de OOH deverá ter futuro brilhante.

A Vivid City é uma agência de publicidade fora de casa (OOH) com escritórios em Londres e Xangai.

