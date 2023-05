A Wemade ingressa no Pacto Global da ONU, afirmando o compromisso com ESG

Alinhar estratégias de negócios com os 10 princípios do UNGC (Pacto Global da ONU)

Cumprir a responsabilidade e o dever social com base nos padrões globais de gestão ESG

Fortalecer o compromisso com maior conscientização da cidadania corporativa e práticas responsáveis de ESG

SEUL, Coreia do Sul, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa coreana líder em jogos, Wemade, ingressou na Pacto Global da ONU, afirmando seu compromisso com as boas práticas e políticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Fundado em 2000, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 15.000 empresas e 3.000 signatários não comerciais, baseados em mais de 162 países e 69 redes locais. Os participantes do Pacto Global da ONU são incentivados a internalizar os 10 princípios nas áreas de direitos humanos, mão de obra, meio ambiente e anticorrupção em suas estratégias de operações e gestão.

A Wemade está impulsionando políticas e práticas de ESG com foco em três objetivos principais: responsabilidade ambiental, crescimento inclusivo para as gerações futuras e governança transparente. Como participante corporativa do Pacto Global da ONU, a Wemade alinhará ainda mais suas decisões de gestão e estratégias de negócios com os dez princípios do Pacto Global da ONU e se esforçará para fortalecer as práticas de ESG. A Wemade também está comprometida com a CoP (comunicação sobre progresso) avançada para demonstrar progresso, que foi lançada este ano.

"Se unir ao Pacto Global da ONU é o primeiro passo em nosso caminho para o crescimento sustentável por meio da visão da Wemade sobre ESG", disse Henry Chang, CEO da Wemade. "Como líder no mercado de blockchain, cumprir a responsabilidade e o dever social corporativo é a maior prioridade da Wemade, como mostra nosso compromisso com os padrões globais de gestão de ESG".

Sobre a Wemade

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega ecossistema baseado em experiência, orientado por plataforma e para serviços, que oferece um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar na Web3 para todos

