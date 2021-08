A Wondershare Lançou o EdrawMax 11.0 para Melhorar a Experiência de Esquematização de Indivíduos e Equipes

"O objectivo desta actualização foi tornar o EdrawMax ainda mais amigável ao usuário tanto para usuários individuais como para empresas," afirmou Edwin Wang, Director de Produto do Wondershare EdrawMax. "Com mais de 280 tipos de diagramas e mais de 5000 modelos de diagramas disponíveis, todos os usuários individuais e empresas podem criar seus diagramas de forma mais rápida e simples."

Algumas das principais actualizações incluídas na versão 11.0 do Wondershare EdrawMax 11.0 são:

UI intuitiva na página inicial

A versão mais recente permite aos usuários navegarem facilmente por todos os modelos disponíveis. Os diagramas estão organizados por cenários diferentes como Negócios, Redes, Engenharia, Design, Educação etc.

Os diagramas criados pelos usuários podem ser guardados como modelos pré-definidos. Esta ferramenta é bastante conveniente para os usuários conseguirem criar seus modelos empresariais e reutilizá-los sempre que necessário.

O aplicativo consegue concluir o cálculo da área restante do espaço, arrastando e colocando o símbolo do espaço na planta do chão.

Esta função consegue selecionar automaticamente os temas para fluxogramas, gráficos organizacionais, entre outros esquemas. Os usuários podem alterar o tema com um clique e personalizar rapidamente seus componentes.

Este modo é útil para usuários de portáteis com resoluções entre 1280x800, 1366x768, 1600x900, ou 1920x1080.

A galeria de modelos permite aos usuários acessar uma vasta gama de modelos online. Contém opções em cada categoria de esquemas, incluindo modelos disponíveis online.

A nova versão também inclui outras ferramentas inteligentes como o Centro de Ajuda, esquematização automática para gráficos de barras, opções de personalização para gráficos Gantt, e uma ferramenta para mover faixas em fluxogramas multi-funcionais.

Compatibilidade

A Wondershare EdrawMax é uma ferramenta de esquematização poderosa para Windows, Mac, Linux e online. Confiada por mais de 25 milhões de usuários e diversas marcas conceituadas, oferece soluções visuais para criar fluxogramas, gráficos organizacionais, plantas de chão, diagramas educacionais, e mais de 280 tipos diferentes de diagramas. Tem também versões em Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Italiano, Japonês, Chinês Simplificado, e Russo.

Sobre Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira na área da criatividade digital. Suportando tecnologia poderosa, oferecemos soluções simples e convenientes, fazendo da Wondershare uma marca confiada por milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos nossos usuários a perseguirem suas paixões, para juntos criarmos um mundo mais criativo. A Edraw é uma subsidiária do grupo Wondershare.

