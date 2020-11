A WuXi Biologics adota a resina Proteína A da Purolite Life Sciences para tratamentos de anticorpos monoclonais

CARDIFF, Gales do Sul, 5 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Purolite Ltd., fabricante líder de tecnologias de separação, purificação e extração à base de resina, anunciou hoje que fornecerá sua resina de captura de Proteína A, Praesto® Jetted A50 para WuXi Biologics para uso imediato. A WuXi Biologics, uma empresa global com tecnologia líder em produtos biológicos de acesso aberto, usará a Praesto® Jetted A50 para fornecer a seus clientes opções adicionais de resinas de cromatografia de afinidade para uma variedade de processos downstream para purificação de anticorpos monoclonais.

Chris Major, diretor de vendas e marketing da Purolite Life Sciences declarou: "Este é um grande passo à frente tanto para a Purolite Life Sciences quanto para a indústria biofarmacêutica em geral, e estamos extremamente orgulhosos de que os clientes da WuXi Biologics agora terão a opção de selecionar uma resina à base de agarose de tamanho de partícula uniforme, a Proteína A. A adoção da Praesto® Jetted A50 por uma organização tão proeminente é um testemunho do compromisso e da experiência da equipe de P&D da Purolite, bem como das melhores características de desempenho da própria resina."

A linha Praesto® de resinas para cromatografia à base de agarose é atualmente utilizada em mais de 200 projetos de triagem e testes clínicos em andamento em todo o mundo. A Praesto® Jetted A50 é uma tecnologia integral usada por desenvolvedores biofarmacêuticos em todo o mundo para a purificação de medicamentos modernos para tratar doenças como câncer, artrite reumatoide, demência e diabetes. Desenvolvida para oferecer desempenho líder combinado com preço responsável quando comparada a outras alternativas líderes de mercado, a Praesto® Jetted A50 recebeu elogios em toda a indústria biofarmacêutica, levando à sua adoção e implementação antecipada em vários processos de grande escala.

Como parte do contrato de fornecimento, a Purolite fornecerá volumes significativos de Praesto® Jetted A50 de sua instalação de produção de ponta com certificação ISO em Llantrisant, Gales de Sul, Reino Unido. A instalação, uma das maiores desse tipo no mundo, é capaz de atender até um terço de toda a demanda global por essas resinas de bioprocessamento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753768/Purolite_Life_Sciences_Logo.jpg

FONTE Purolite Ltd.

