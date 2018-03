A XCMG cria a primeira linha de produção inteligente para plataformas giratórias de guindastes de todo o mundo, entrando para a era da fabricação inteligente

A primeira linha de produção inteligente, para componentes estruturais de grande escala no setor, pode produzir mais de 20 tipos de produtos. Com 100 metros de comprimento, a linha tem 168 pontos de fixação em um palete flexível que pode travar cada peça precisamente no lugar, para completar facilmente as 18 fases de montagem necessárias para montar uma plataforma giratória de guindaste. Um veículo inteligente guiado por trilhos (RGV - rail-guided vehicle) que carrega o palete pode se acoplar automaticamente com uma estação de soldagem para completar o processo de produção com precisão de 0,01 grau. Cada técnico na linha pode controlar 10 máquinas, com milhagem operacional anual de 1.933 quilômetros (1.201 milhas).

"A conclusão de nossa nova linha de produção inteligente afirma a posição da XCMG como uma líder mundial na fabricação de máquinas para construção", disse Wang Min, Presidente do Conselho e Presidente da XCMG. "Para liderar na era da FI, é fundamental fazer investimentos estratégicos agora. Quaisquer empresas que ignorarem esta revolução na manufatura não terão futuro".

A nova linha de produção da XCMG representa um marco na exploração da FI pelo setor da manufatura de múltiplas variedades, quantidade limitada e manufatura discreta. Em 2017, a China foi o maior mercado de aplicação industrial de robôs com vendas anuais que excederam 120.000, que foi cerca de 1/3 da produção global. Ao mesmo tempo, a China tem sido o maior consumidor de máquinas-ferramentas de controle numérico por nove anos consecutivos, e 50 por cento do volume da produção mundial estão instalados em fábricas chinesas. Durante os últimos dois anos, a eficiência média da produção das fábricas chinesas melhorou 30 por cento e a eficiência energética aumentou 10%.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de máquinas pesadas com uma história de 74 anos. A empresa atualmente ocupa o oitavo lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 177 países e regiões em todo o mundo.

