A XCMG entrega motoniveladoras personalizadas para mineração para a Rio Tinto, promovendo o crescimento em mercados de alto padrão

Greg Courts, gerente geral de compras da Rio Tinto China, observou que o sucesso do projeto de personalização da motoniveladora GR2605 é o resultado da cooperação das duas partes e representa uma grande conquista, e a Rio Tinto acredita que a XCMG tem capacidade para produzir motoniveladoras super potentes de primeira classe.

Por meio da orientação por inovação e administração de excelente qualidade, a GR5505 da XCMG recebeu vários pedidos de motoniveladoras super grandes para mineração tanto do mercado doméstico quanto internacional. Este modelo foi projetado para minas a céu aberto, nivelamento de grande carga e acabamento da paisagem entre outras condições de carga pesada.

A XCMG acumulou muita experiência em equipamentos e soluções para mineração e assumiu o compromisso de fornecer produtos altamente confiáveis, eficientes e seguros para clientes com diversas necessidades a um preço acessível.

O caminhão de mineração XDM80 é o veículo de transporte de mineração preferido na região leste de mineração da Mongólia, e a XCMG entregou com sucesso 100 caminhões XDM80 para essa região em dois meses neste ano. É o primeiro caminhão mecânico leve do mundo com tecnologia dumper super duradoura e pode se adaptar aos ambientes hostis das minas a céu aberto, ao mesmo tempo em que garante eficiência e qualidade. A XCMG agora fornece 50% dos equipamentos de mineração de grande tonelagem que operam na região de mineração do leste da Mongólia.

Enquanto isso, o caminhão basculante elétrico XDE240 da XCMG recebeu um pedido de 300 milhões de yuans (US$ 45 milhões) da China Energy, a maior produtora mundial de carvão, energia térmica, energia eólica, carvão liquefeito e produtos químicos a base de carvão. O avançado e duradouro XDE240 com capacidade de carga de 220t foi projetado para grandes minas a céu aberto e grandes escavações.

"A estratégia de personalização permitiu à XCMG competir com os melhores fabricantes de equipamentos para mineração no mercado de alto padrão. Nosso objetivo é desenvolver os melhores produtos para atender às necessidades e exigências dos clientes," disse Wang Min, presidente da XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1320927/image.jpg

FONTE XCMG

