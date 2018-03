A XCMG entrega pedido de 70 caminhões basculantes articulados no valor de US$ 31,63 milhões

Projetado para ser usado em grandes projetos de mineração e capaz de suportar cargas de até 40 toneladas, o avançado e durável caminhão basculante articulado XDA40 é o principal modelo da XCMG. Altamente adaptável, de forma a atender às necessidades dos clientes de todo o mundo, as 70 unidades deste importante pedido foram personalizadas conforme especificações dos clientes e participarão de grandes projetos localizados em climas e terrenos variados em dois continentes.

"Este pedido de exportação no valor de RMB 200 milhões estabeleceu um novo recorde para caminhões basculantes articulados. Ele representa a força da XCMG e da China na fabricação de equipamentos de última geração e é um marco no caminho da China em direção ao domínio global no mercado mundial de equipamentos de mineração", observou Wang Min, Presidente do Conselho e Presidente da XCMG.

"Em 2017, o volume de exportações do Departamento de Negócios de Máquinas de Escavação da XCMG cresceu 150 por cento em relação ao ano anterior. Nossos equipamentos de mineração impressionaram o mercado global com seu brilhantismo e quebraram o monopólio das marcas internacionais. No futuro, continuaremos a lutar para alcançarmos o pico do setor e continuarmos sendo uma marca de equipamentos de mineração de classe mundial", acrescentou Wang.

Sendo uma pioneira e líder do setor de máquinas para construção da China, a XCMG adotou uma estratégia voltada para a inovação, visando obter avanços contínuos na tecnologia e no desenvolvimento de produtos.

O grupo concluiu recentemente uma linha de produção de última geração, apresentando escavadeiras hidráulicas para mineração com tonelagem de 70 a 700, caminhões basculantes para mineração com tonelagem de 60 a 360 e caminhões basculantes articulados com tonelagem de 30 a 60, fazendo da XCMG uma das poucas fabricantes do mundo e a única na China com capacidade para desenvolver e fabricar um grande conjunto de equipamentos de mineração para mineração a céu aberto.

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de máquinas pesadas com uma história de 74 anos. A empresa atualmente ocupa o oitavo lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 177 países e regiões em todo o mundo.

