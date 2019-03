A XCMG exporta o primeiro pedido da plataforma XSL7/350 de perfuração de poços profundos de água e de ar para a Rússia

O projeto foi criado seguindo uma revisão completa das exigências de construção dos clientes feita pelos técnicos da Fundação XCMG, os quais ofereceram múltiplas soluções projetadas com exclusividade.

"Sendo uma das líderes do setor de máquinas para construção da China, a Fundação XCMG promoveu o desenvolvimento de diversas tecnologias essenciais, incluindo perfuração com circulação reversa, cabeçotes de força ajustáveis, carregamento e descarregamento automático de tubos de perfuração, bem como sistemas adaptáveis de pressão de perfuração, criando um padrão para o setor para liderar de forma sistemática e sustentável o desenvolvimento em escala", observou Qinghua Kong da XCMG, "enquanto isso, a XCMG fornece uma solução integral com um conjunto completo de soluções abrangentes dos métodos de construção".

O setor de plataformas de perfuração de poços profundos da XCMG apresentou uma expansão robusta nos últimos dois anos, atingindo em 2018 um crescimento de vendas de 182 por cento em relação ao anterior.

No ano passado, a XCMG entregou 17 plataformas de perfuração de poços de água para o projeto de bomba de calor geotérmica (GSHP – ground source heat pump) do Grupo Nobao em Qinhuangdao, China, o maior pedido de plataformas de perfuração de poços de água na China até o presente. A plataforma de perfuração de poços profundos XSL7/350 também foi vendida e exportada para a América Latina, Sudeste Asiático, África, Rússia e outras regiões, através da plataforma de comércio eletrônico da XCMG.

Em janeiro de 2019, a Fundação XCMG realizou a primeira feira de comércio de plataformas de perfuração em Shandong, China, para apresentar os produtos "Avançados e Resistentes" da empresa para compradores internacionais.

A plataforma de perfuração de poços de água foi criada tendo em mente uma vasta série de cenários de aplicação e construção, incluindo irrigação agrícola, estaqueamento de pequena escala, tratamento de fundações, drenagem e resfriamento geotérmico.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de máquinas pesadas com uma história de 75 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

Para mais informações, visite o endereço: www.xcmg.com , ou as páginas da XCMG no Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn e Instagram .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/829170/XCMG_XSL7_350.jpg

FONTE XCMG

Related Links

http://www.xcmg.com



SOURCE XCMG