A XCMG participará da bauma China 2020 com a maior exposição ao ar livre

Como um fabricante chinês líder de maquinários de construção e entre as cinco maiores empresas no mercado global, a XCMG apresentará o seu novo slogan da marca no evento: "Dream Up, Build Better".

O maior expositor ao ar livre assumirá o papel central com a maior solução de construção integrada de larga escala do mundo que abrange os principais setores de levantamento, portos, terraplenagem, mineração, maquinário rodoviário e de empilhamento, a aplicação de tecnologias de informação, assim como a apresentação de conjuntos de equipamentos de mineração e de regaste de emergência e o lançamento de novos guindastes, escavadeiras e carregadeiras para o mercado externo.

"Esta exibição apresentará o melhor e mais forte da XCMG. Para assumir a liderança no mercado sempre competitivo, a XCMG deve ser consistente e persistente em qualidade e inovação e manter-se na vanguarda do desenvolvimento tecnológico," disse Wang Min, presidente executivo da XCMG.

A XCMG destacará uma série de novos produtos e tecnologias inteligentes, incluindo a escavadeira não tripulada, XE335DK, a escavadeira inteligente com reconhecimento de voz, XE215G, o primeiro guindaste todo-terreno com controle remoto inteligente do mundo, XCA260, e muito mais.

Acompanhando as tendências do mercado de novas energias, a XCMG exibirá as carregadeiras elétricas XC918EV e XC958EV e o primeiro caminhão guindaste híbrido do mundo, XCT25EV, entre outros produtos de energia limpa.

Entre os destaques da apresentação da XCMG no dia da abertura estão:

o lançamento oficial do X-GSS , o sistema de informação de serviço de peças de reposição global da XCMG;

, o sistema de informação de serviço de peças de reposição global da XCMG; o lançamento da cabine inteligente 5G pela XCMG Road Machinery;

pela XCMG Road Machinery; o lançamento oficial da carregadeira de super tonelagem XC9350 ;

; cerimônia de entrega de 10 guindastes todo-terreno XCA1600;

demonstração de construção conjunta em larga escala.

Para mais informações, acesse: www.xcmg.com ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1339776/XCMG_bauma_China_2020.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG