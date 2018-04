A XCMG sobe para o 6º lugar na Yellow Table de 2018 da KHL

Após anos de declínio no mercado global de equipamentos de construção, este ano registrou crescimento robusto, especialmente na Ásia, onde os 50 principais fabricantes tiveram o melhor desempenho de vendas desde 2013. A KHL ressalta que a China é a chave para esse crescimento, já que as vendas de equipamentos de construção chineses aumentaram 82% e ultrapassaram 200.000 pela primeira vez desde 2014.

Wang Min, presidente do conselho e presidente da XCMG, comentou: "A nossa tecnologia de ponta e inovação, aliadas à qualidade 'avançada e sustentável' são essenciais para a ascensão na Yellow Table 2018 da KHL. À medida que a XCMG continuar na transição da fabricação tradicional para a inteligente, poderemos alcançar crescimento constante, mesmo que o mercado passe por uma queda. Além disso, nossas décadas de experiência transnacional nos deixam bem-posicionados para aproveitar os desenvolvimentos do mercado global, incluindo a expansão para os mercados emergentes de médio e alto padrão".

Ao longo de anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados, a XCMG alcançou avanços contínuos no desenvolvimento de produtos e na participação de mercado:

os setores de fabricação de máquinas e terraplenagem da XCMG agora têm escala de RMB 10 bilhões;

bilhões; as vendas anuais de caminhões pesados ultrapassam 13.000 unidades;

o volume de vendas do setor de equipamentos ambientais ultrapassou RMB 1 bilhão ( US$ 159,19 milhões);

bilhão ( milhões); o guindaste todo-terreno de grande tonelagem da XCMG entrou nos mercados de alto padrão dos EUA, da Alemanha e da Austrália;

a XCMG agora tem 5.977 patentes técnicas, dentre as quais 1.211 são de invenções autorizadas.

A XCMG informou aumento anual de 90% nas exportações de 2017, com receita total e taxa de crescimento superando as dos concorrentes. A XCMG tem mais de 40 filiais e 300 revendedores e distribuidores, exportando para mais de 178 países e regiões. É campeã do setor há três décadas, especialmente nos mercados asiático, africano e sul-americano.

Com o valor das exportações representando 72% do volume total, a XCMG ampliou sua participação de mercado nos 57 países e regiões participantes da iniciativa "Belt and Road" (cinturão e rota) da China e classificou-se como o principal exportador para 30 países de destino, em quantidade total de volume de exportação. A XCMG abriu 134 centros de serviços e peças no mundo todo, para garantir serviços rápidos de pós-venda.

A XCMG (000425.SZ) é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados, com 74 anos de história. Atualmente, ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas de construção. A empresa exporta para mais de 177 países e regiões do mundo.

