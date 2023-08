A YuanTech Solar participou da Intersolar South America 2023

XANGAI, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 29 de agosto, a Intersolar South America 2023 foi realizada no Expo Center Norte em São Paulo, Brasil. A YuanTech Solar, uma nova fabricante de energia fotovoltaica na China, estreou no Brasil após sua primeira remessa em março.

Na exposição, a empresa apresentou uma gama completa de produtos de módulos fotovoltaicos, incluindo tecnologias N-type TOPCon e P-type PERC. Devido à boa reputação do mercado e ao excelente desempenho do produto, muitos desenvolvedores de projetos, distribuidores e outros visitantes profissionais vieram para consultar.

O Brasil é um dos poucos países do mundo com mais de 3.000 horas de sol por ano. No contexto da transição energética, graças às vantagens dos recursos solares, políticas favoráveis e demanda de mercado, a capacidade instalada de energia fotovoltaica (PV) local continuou a crescer rapidamente. De acordo com os dados mais recentes da agência reguladora de energia do Brasil, a capacidade instalada de energia solar no Brasil atingiu 30GW, dos quais cerca de 15GW foram implantados nos últimos 17 meses.

Na exposição, os módulos apresentados pela YuanTech Solar atendem perfeitamente às necessidades da região. A série N-type TOPCon apresenta muitas vantagens, como alta eficiência, baixo LCOE (Custo nivelado de eletricidade), baixa degradação e baixo coeficiente de temperatura. A eficiência do módulo é de até 22,7%. Isso pode ajudar os investidores a maximizar os retornos de longo prazo do projeto. Os módulos P-type PERC em exposição são o clássico módulo de 72 células baseado na wafer M10, e o módulo de 66 células baseado na wafer G12, com potência do módulo de até 675W, o que pode atender plenamente às necessidades de instalação de diversos cenários de aplicação.

O Brasil é o terceiro maior mercado fotovoltaico do mundo. Como uma nova marca, a YuanTech Solar atribui grande importância ao desenvolvimento dos negócios no mercado brasileiro. No futuro, a empresa continuará a atender às necessidades personalizadas do mercado final com produtos e serviços mais de alta qualidade e confiáveis.

Sobre a YuanTech Solar

YuanTech Solar A é uma empresa de tecnologia com foco em P&D, fabricação, vendas e serviços de produtos fotovoltaicos N-type TOPCon de nova geração. A empresa foi fundada em Janeiro de 2022, e planeja investir 1,5 bilhões de yuans (aprox. 224 milhões de USD) para construir uma unidade de produção de módulos fotovoltaicos de 5 GW em Chuzhou (província de Anhui, China). A empresa está empenhada em se tornar um provedor de energia limpa de classe mundial, aderindo a uma abordagem orientada para o mercado com a inovação tecnológica como força motriz, em um esforço para impulsionar a transformação em direção a uma energia limpa, de baixo carbono, segura e eficiente.

YuanTech Solar Co., Ltd.

