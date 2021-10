A YuppTV adquire os direitos exclusivos de transmissão para o ICC Men's T20 World Cup 2021 para a Europa Continental e regiões do Sudeste Asiático*

ATLANTA, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A YuppTV, a plataforma OTT líder mundial para conteúdos do Sul da Ásia, anunciou que obteve direitos exclusivos de transmissão do ICC Men's T20 World Cup 2021. As 45 partidas de T20 durante a série, realizadas em 2 países, serão transmitidas para utilizadores em 70 países, de 17 de outubro a 14 de novembro. Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV comenta este desenvolvimento - "com a base de adeptos e a popularidade do críquete, o ICC Men's T20 World Cup é um dos eventos desportivos mais esperados em todo o mundo. A YuppTV visa e está empenhada em levar este evento a todos os fanáticos de críquete sob a nossa alçada e contribuir para o crescimento dos espetadores e fãs de críquete. Este evento também nos ajudará a construir visualizações em vários países de diferentes territórios."