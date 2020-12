A Yutong Bus fornecerá 1.002 ônibus durante a Copa do Mundo de 2022, e recebeu o maior pedido de ônibus elétricos da história

A cerimônia on-line de assinatura da estratégia de ônibus elétricos do Catar realizada em 30 de novembro contou com a participação do primeiro-ministro do Catar, o Xeique Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, do ministro do transporte e das comunicações, HE Jassim bin Saif Ahmed AI-Sulaiti, do embaixador chinês no Catar, Zhou Jian, do consultor comercial e econômico da embaixada da RPC no Catar, Yang Song, do CEO da Mowasalat, Fahad Saad Al-Qahtani, do CEO substituro da Qatar Free Zones Authority ("QFZA"), Abdulla Al-Misnad, e do CEO do Grupo Yutong, Tang Yuxiang.

Durante o evento, a Yutong Bus também assinou um contrato com a QFZA e a Mowasalat para estabelecer uma montadora no Catar conforme o governo do país continua a promover a sua infraestrutura de ônibus elétrico. A Catar 2022 será a primeira Copa do Mundo a adotar o maior número de ônibus elétricos que não prejudicam o meio ambiente com zero emissões, e a Yutong Bus se sente honrada em fazer parte desse evento esportivo verde e sustentável.

"A Yutong Bus continuará a trabalhar em estreita proximidade com parceiros locais para acelerar o sistema de transporte público com uma solução de energia verde," disse Shen Hui, diretor da Yutong Bus no Oriente Médio. "A montadora de ônibus elétricos com a Qatar Free Zones Authority (QFZA) e Mowasalat utilizará projeto e fabricação locais dos ônibus elétricos no Catar, oferecendo mais experiência e tecnologias para auxiliar o desenvolvimento sustentável do trasporte público local."

Para a Yutong Bus, a Catar 2022 será outro importante evento esportivo internacional para o qual a empresa prestará serviço e suporte após a Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia, além de várias conferências internacionais, como as reuniões da APEC. Com a capacidade e a experiência para atuar em importantes eventos esportivos internacionais, juntamente com a qualidade extraordinária dos produtos, a Yutong Bus mais uma vez conquista a confiança do cliente.

Como uma empresa inovadora na área internacional de ônibus com nova fonte de energia, a Yutong Bus assumiu a liderança na pesquisa e no desenvolvimento de conservação de energia em ônibus e exploração de novas fontes de energia. Agora, a empresa domina totalmente as principais tecnologias em projeto e fabricação de veículos abastecidos por nova fonte de energia, como os ônibus elétricos, promovendo a otimização, a integração e o controle do sistema e o carregamento sem fio dos ônibus. A Yutong Bus estabeleceu a maior base de fabricação de veículos com nova fonte de energia na China para aplicar a tecnologia pioneira do centro de P&D de alto nível.

Com essa força, a Yutong Bus vendeu mais de 130.000 unidades de ônibus com nova fonte de energia para mais 350 cidades, além de 24 países e regiões de todo o mundo, incluindo França, Grã-Bretanha, Austrália, Chile e Dinamarca. A empresa está incansavelmente expandindo suas operações globais de produtos de nova fonte de energia por meio do atendimento adequado das necessidades dos clientes por produtos personalizados.

Começando com a fabricação do primeiro ônibus, o foco da Yutong Bus não é apenas no próprio ônibus, mas também em aderir ao conceito da marca "ônibus melhor, vida melhor", comprometida em aprofundar a cooperação na estratégia na qual as duas partes saem ganhando para conjuntamente fornecer uma experiência de viagem mais confortável, mais verde, mais eficiente e de qualidade mais alta para o transporte público do futuro.

