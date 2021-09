A Zalando comemora um ano de moda usada "sem drama" com uma campanha dedicada a lançar estilos de celebridades icônicas.

ASSISTA AOS FILMES AQUI / IMAGENS AQUI / YOUTUBE AQUI

A Zalando, a principal plataforma de moda e estilo de vida da Europa, está lançando sua campanha de usados sem drama, para celebrar o primeiro aniversário de sua categoria de usados, que possibilita que os clientes encontrem artigos originais e troquem roupas através de uma experiência digital satisfatória.

Ta campanha ganha vida por meio de três Filmes de heróis (Assistir AQUI), Dirigido por Alice Moitié e liderado pela sensação do TikTok Lubalin, pela cantora premiada Camille Lellouche e dançarina italiana, Valentina Vernia.

Lançada hoje, a iniciativa de marketing de usados "sem drama" apresenta uma campanha inclusiva de relações públicas, influenciadores e redes sociais e uma campanha ATL em doze mercados, dentre eles a Irlanda, Itália e Espanha. O comercial - dirigido por Alice Moitié - inspira-se nos desafios do dia a dia e "dramas" que a moda de usados pode causar, enquanto mostra como a categoria de usados da Zalando pode oferecer uma experiência mais simples e confiável. Os mesmos prazos convenientes de entrega e devolução, aliados a métodos de pagamento fáceis, itens de qualidade garantida e uma experiência digital agradável, contribuem para uma experiência elevada com a moda de usados, combinada com uma conveniência sem drama.

Para comemorar ainda mais o primeiro aniversário, um elenco de atores renomados está contribuindo para a variedade original e fresca de produtos usados encontrados na Zalando com um número limitado de roupas icônicas, que os fãs podem comprar no site. Os atores, habituados com o drama, incluem o ator do momento Omar Rudberg, a atriz e cantora Julia Wieniawa, a atriz e ativista LGBTQA+ Lola Rodriguez e o ator italiano Pietro Turano. A coleção dos itens das celebridades será lançada no dia 27 de setembro e os fãs podem seguir os links nos canais sociais da Zalando para comprar os visuais originais de seus heróis.

"O usado tem papel fundamental em nosso caminho para ser o ponto de partida da moda", diz Torben Hansen, vice-presidente de recomércio da Zalando."No ano passado, recebemos um feedback muito positivo da nossa categoria de usados - os clientes apreciam o alto nível de conforto e conveniência que oferecemos. É por isso que colocamos nossa proposta de conveniência no centro de nossa última campanha de usados. 'Sem drama' representa o que nossa experiência de usados significa - conectar a diversão de comprar roupas, o frescor e a expressão individual com um consumo de moda mais sustentável e conveniência incomparável."

Natalie Wills, diretora de marketing da Zalando, diz, O "usado sem drama" marca o próximo passo da oferta de usados da Zalando. Com a campanha, queremos mostrar como a categoria de usados da Zalando combina a curiosidade e a originalidade de comprar roupas com práticas mais sustentáveis. Com tudo isso em mente, nunca foi tão fácil comprar ou vender artigos de moda usados. Temos esperança de que nossa campanha mostre as maneiras que a categoria de usados da Zalando pode ajudar nossos clientes a organizar e renovar seus guarda-roupa ao mesmo tempo fazendo o protagonismo das roupas usadas na indústria da moda crescer.

Visite a sessão de usados de Zalando: https://www.zalando.ie/campaigns/pre-owned-drama-free-w/

#ZalandoPreowned

Para obter mais informações sobre a categoria de usados da Zalando, leia nossas perguntas mais frequentes AQUI

Notas aos editores:

SOBRE A ZALANDO:

A Zalando ( https://corporate.zalando.com ) é a principal plataforma de moda e estilo de vida da Europa. Fundada em Berlim em 2008, levamos artigos de moda da cabeça aos pés para cerca de 45 milhões de clientes ativos em 23 mercados, oferecendo roupas, calçados, acessórios e produtos de beleza. A variedade de marcas internacionais varia de nomes mundialmente famosos a marcas locais. Nossa plataforma é uma parada de moda de inspiração, inovação e interação. Como a empresa de tecnologia mais elegante da Europa, trabalhamos muito para encontrar soluções digitais para todos os aspectos da jornada da moda: para nossos clientes, parceiros e todo personagem valioso na história da Zalando. Nossa visão é ser o ponto de partida da moda e uma plataforma sustentável de impacto positivo líquido nas pessoas e no planeta.

www.zalando.com

Instagram: @Zalando @zalando_beauty @zalando_man

SOBRE A KOLLE REBBE:

A campanha da categoria de usados ganhou vida em colaboração com a agência de criação Kolle Rebbe. Por mais de 25 anos, a Kolle Rebbe é uma das agências de comunicação mais criativas da Alemanha, onde estrategistas, criadores e especialistas de todas as áreas desenvolvem soluções de comunicação integradas que atravessam a mídia e as fronteiras nacionais. 280 pessoas de 20 países também inventam produtos originais e apoiam startups no meio do icônico bairro Speicherstadt de Hamburgo. A Kolle Rebbe faz parte da Accenture Interactive, a maior agência digital do mundo desde 2018.

