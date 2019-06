A ZTE garante 25 contratos comerciais de tecnologia 5G

SHENZHEN, China, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma provedora líder de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresarias e de consumo para a Internet móvel, anunciou hoje que garantiu 25 contratos comerciais de tecnologia 5G em todo o mundo e já está comprometida com parcerias na arena da tecnologia 5G com mais de 60 operadoras em todo o mundo.

Sendo a inovação sua força impulsionadora, a ZTE fez da tecnologia 5G sua principal estratégia de desenvolvimento. A ZTE é uma das principais contribuidoras e participantes na pesquisa e padronização global da tecnologia 5G. De acordo com a IPlytics, uma ferramenta de inteligência de marketing para analisar tendências tecnológicas, desenvolvimentos do mercado e a posição competitiva de uma empresa, até 15 de junho, a ZTE havia declarado 1.424 famílias de patentes essenciais de padronização (SEP – Standard-Essential Patents) da tecnologia 5G e solicitações de patentes ao Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (ETSI - European Telecommunications Standards Institute), ocupando o terceiro lugar global em termos de número de tais famílias.

A ZTE registrou mais de 3.500 solicitações de patentes da tecnologia 5G, com mais de 30 especialistas da empresa ocupando cargos importantes, tais como presidente e relator, em organizações internacionais de padronização. A empresa apresentou mais de 45.000 relatórios para as organizações, incluindo mais de 7.000 propostas para padrões internacionais NR/NexGenCore para a tecnologia 5G.

A ZTE, com seus produtos 5G abrangentes e completos e suas capacidades de solução, bem como vasta experiência em construção de redes, está totalmente envolvida na implantação de redes 5G comerciais. A empresa continua a manter uma posição de liderança em tecnologia e a colaborar com parceiras de produção e distribuição em todo o setor, para a promoção da implantação comercial da tecnologia 5G.

Em termos de acesso sem fio, a série completa de produtos comerciais 5G AAU da ZTE atingiram cobertura e aplicação da série completa em todos os cenários 5G, permitindo a rápida construção de redes 5G através das estações de base bimodais 5G NSA&SA, estações de base multimodais UBR, compartilhamento de espectro, soluções UniSite e outros equipamentos de hardware de camadas de acesso simplificados. Sua plataforma IT BBU, com ultra grande capacidade, fornece suporte para convergência e evolução de rede multimodal com mínima conectividade.

Em relação às redes de base, a tecnologia 5G Common Core comercial, primeiramente lançada pela ZTE, suporta convergência e acesso completo unificado 2G/3G/4G/5G/fixo, bem como a 3GPP R15 SA e NSA, reduzindo o custo do investimento em 40% para as operadoras.

Considerando o aspecto da rede de transporte 5G, os produtos completos 5G Flexhaul da ZTE estão prontos para uso comercial, com implementação em larga escala já iniciada. O desempenho, em termos de latência ultra baixa, está muito à frente da concorrência, enquanto as especificações técnicas para a sincronização ultra alta do relógio de precisão estão totalmente em conformidade com a 3GPP, aproximando-se da definição de uma rede com "sincronização perfeita". A tecnologia multidimensional de formulação e a correção antecipada de erros (FEC) da próxima geração podem aumentar a distância de transmissão de mais de 100G em 30%, reduzindo significativamente a dificuldade na implantação de redes de mais de 100G, bem como o custo de modernização.

No campo dos terminais, a ZTE colaborou com mais de 20 operadoras em todo o mundo no desenvolvimento de terminais 5G. As soluções de terminal 5G da ZTE incluem smartphones 5G, roteadores 5G externos, roteadores 5G internos, hotspots 5G móveis, terminais de dados 5G e módulos 5G, entre outros produtos de terminais 5G serializados e polimórficos. A ZTE também fornece soluções modulares 5G personalizadas para vários setores. A ZTE revelou seu primeiro e principal smartphone 5G, Axon 10 Pro, no Congresso Mundial de Telefonia Móvel em Barcelona, na Espanha, em fevereiro de 2019, assumindo a liderança na comercialização de celulares 5G. No primeiro semestre de 2019, a edição 5G do Axon 10 Pro da ZTE foi lançada consecutivamente na China, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, Áustria, etc., com vendas do aparelho sendo iniciadas formalmente na Finlândia e nos Emirados Árabes Unidos.

A ZTE ajuda as operadoras a construírem a rede 5G ideal com base em uma tecnologia trilateral de "A grandeza está na simplicidade", "A rapidez é invencível", e "Atuação dinâmica" enquanto, no processo de construção de uma rede, leva em consideração as quatro operações da aritmética: adição, subtração, multiplicação e divisão:

A subtração se refere à "Grandeza está na simplicidade" através da construção de uma rede minimalista, unificando a camada de controle da rede, simplificando o equipamento de hardware para a camada de acesso, e alcançando capacidades de hardware compartilhadas.

A adição significa aumentar o "coeficiente de inteligência" ou "QI" da rede para torná-la mais inteligente e melhorar a competitividade do equipamento da rede.

A divisão diz respeito à subdivisão do cenário e ao uso da tecnologia de fatiamento para segmentar a rede física em várias redes móveis virtuais as quais servem N clientes verticais ao mesmo tempo. O método permite o reuso da rede e reduz o custo da construção, operação e manutenção da rede, enquanto também corta os custos associados com tentativas e erros da aplicação, melhorando, ao mesmo tempo, a velocidade on-line.

A multiplicação significa transnacional em vários sentidos da palavra, referindo-se principalmente à rede 5G sendo "multiplicada" em vários mercados verticais, fornecendo controle 5G, UAV 5G, AR/VR 5G e outras habilidades, utilizando a tecnologia de agregação como um meio de unir holisticamente setores completos, enquanto converte os ativos de um setor em um valor adicionado para suas redes de TI e comunicações e, fazendo isso, provocando uma revolução que muda o modelo de negócios para todo e qualquer setor vertical.

Devido à forte demanda por aplicações 5G e a mudança nos modelos de como as empresas irão colaborar no mundo da tecnologia 5G, a ZTE e suas parceiras realizaram em conjunto um grande número de projetos exploratórios nas aplicações do setor 5G, promoveram integração e desenvolvimento entre setores, defenderam a implementação de portas inteligentes, indústria inteligente, segurança inteligente e outras aplicações industriais, em um movimento para construírem juntas um ecossistema industrial sadio e completo.

Até a data, a ZTE se uniu a operadoras e parceiras para construir modelos para aplicação no setor vertical da tecnologia 5G+ em mais de 15 mercados verticais e estabeleceu cooperação estratégica com quase 200 parceiras dentro do ecossistema, para promover a transformação digital do setor.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia M-ICT da ZTE, a companhia está empenhada em oferecer inovações ponto a ponta integradas para proporcionar excelência e valor aos clientes, na medida em que os setores das telecomunicações e das informações se convergem. Listados nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE compromete 10 por cento de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui cargos de liderança em organizações internacionais, determinadoras de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é um membro da Global Compact da ONU.

