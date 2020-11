A Zymo Research obteve a marca CE IVD para seu kit Quick SARS-CoV-2 Multiplex

O kit Quick SARS-CoV-2 Multiplex tem um limite de detecção (LoD) de 10 cópias/reação do vírus e até 382 amostras podem ser analisadas em cada aplicação do RT-PCR. Este alto desempenho, combinado com maior rendimento, preços competitivos e uma ampla rede de distribuição, torna este teste um dos melhores do mercado.* O kit é ideal para laboratórios de diagnóstico clínico que atualmente oferecem ou queiram oferecer testes da COVID-19, incluindo hospitais, universidades, centros de pesquisa, bem como laboratórios que realizam vigilância ambiental de SARS-CoV-2.

O kit é fácil de usar em qualquer laboratório equipado com instrumentação RT-PCR capaz de detectar fluoróforos HEX (ou VIC) e Quasar 670 (ou Cy5). Ele vem em vários formatos (100, 1.000 ou 10.000 unidades de teste), o que o torna adequado para uso tanto em pequenos quanto em grandes laboratórios. Com uma forte rede de distribuição internacional e alta capacidade de produção, a Zymo Research pode atender às grandes demandas de reagentes de laboratórios de todo o mundo.

"Com mais de 46 milhões** de casos de COVID-19 relatados em todo o mundo, nossa meta é ajudar a interromper a disseminação do SARS-CoV-2 com o aumento dos testes", disse o Dr. Paolo Piatti, cientista sênior da Zymo Research. "A marca CE IVD e o preço competitivo tornam este produto de alta qualidade prontamente acessível aos laboratórios e, finalmente, a disponibilidade de testes para a COVID-19 se estenderá para um número grande e substancial de estabelecimentos em todo o mundo"

Para obter mais informações sobre o kit do Quick SARS-CoV-2 Multiplex da Zymo Research e o progresso do seu desenvolvimento, acesse o site da empresa ou entre em contato por e-mail: [email protected].

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. Seu lema "A beleza da ciência é simplificar as coisas" e está refletido em todos os seus produtos, de epigenética a tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos para diagnóstico e tecnologias de NGS de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

