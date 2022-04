AAC Technologies e POCO lançam em conjunto o motor linear de super banda larga CyberEngine com o POCO F4 GT

Outro recurso do CyberEngine é o alto nível de vibração do motor linear. A quantidade de vibração em estado estável atinge 1,1 Grms, a quantidade de vibração equivalente de 1,88 Grms, que é o triplo da quantidade de um motor linear comum de eixo X, com uma quantidade de vibração transiente de 3,69 Gpp. Utilizando as tecnologias RichTap® da AAC, o tempo de ajuste e resposta é reduzido a 5 ms, o menor do setor, enquanto a resposta de vibração é incrivelmente mais rápida e silenciosa.

E o que é mais importante, o CyberEngine é o primeiro motor linear de eixo X no espaço Android que pode atingir F0 a 130 Hz, correspondente a smartphones líderes como o iPhone 13 da Apple. Cada tipo de motor linear é criado com um parâmetro de hardware fixo: F0. Esse parâmetro descreve a frequência de ressonância da mola interna do motor, enquanto a frequência de ressonância F0 do motor original no setor é de 235 Hz. Essa frequência confortável tem sido continuamente testada e verificada pelo setor, com uma configuração de retorno tátil F0 a 130 Hz, tornando a experiência geral a mais confortável do setor.

Além do hardware, o renomado título de gaming Free Fire agora adicionou uma nova e interessante funcionalidade de vibração, permitindo que os gamers utilizem o CyberEngine para vivenciar quase cem tipos de efeitos de vibração em cenários de tiros, veículos e comandos. Em cenários de batalha caótica, você às vezes não sabe se está sendo atacado. A função de vibração do CyberEngine permite que o jogador sinta intuitivamente que foi alvo de tiros por meio da vibração na ponta de seus dedos, permitindo que o jogador saiba que está realmente atirando em adversários. O efeito de vibração de alta frequência intenso e de curta duração também pode simular as características de taxa de disparo rápido, várias explosões e o forte poder de fogo de um fuzil de ataque. O jogo começou!

O CyberEngine é um mecanismo tátil verdadeiramente poderoso que aciona o sentido de toque das pessoas para aprimorar a experiência de jogos e interagir com interfaces na tela. Com base em motores lineares de eixo X, os recursos táteis estão se tornando cada vez mais importantes. Com tecnologias como o CyberEngine da AAC, mais jogos móveis recorrerão às tecnologias de retorno tátil para oferecer aos jogadores uma experiência interativa ainda mais imersiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805586/681650967676__pic_hd.jpg

FONTE AAC Technologies

