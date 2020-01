AACSB anuncia classe 2020 de Líderes Influentes

TAMPA, Flórida, 28 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) - a maior aliança de educação de negócios do mundo - anunciou hoje sua classe 2020 de Líderes Influentes, um grupo de 25 ex-alunos de escolas de negócios cujo trabalho inspirador serve de modelo para a próxima geração de líderes de negócios.

Uma iniciativa anual, o desafio Líderes Influentes reconhece graduados notáveis de escolas credenciadas pela AACSB. Os homenageados deste ano incluem um prefeito, um inventor, um acadêmico e um especialista em marcas - mostrando a variedade de carreiras apoiadas pela educação de negócios.

"É nosso privilégio amplificar as histórias de graduados em escolas de negócios que estão trabalhando como força para o bem no mundo", disse Tom Robinson, presidente e CEO da AACSB. "Os Líderes Influentes 2020 homenageados, bem preparados pelas escolas de negócios credenciadas pela AACSB, lideram seus setores e comunidades com entusiasmo e dedicação. As realizações deles e a inspiração que proporcionam aos futuros líderes empresariais devem ser comemoradas, e a AACSB tem a honra de reconhecer cada homenageado".

Agora em seu quinto ano, o desafio dos Líderes Influentes reconheceu mais de 200 graduados em escolas de negócios por criarem um impacto duradouro nos negócios e na sociedade. Todos os homenageados obtiveram graduação, pós-graduação ou doutorado em uma das mais de 850 escolas de negócios credenciadas pela AACSB no mundo todo.

Cada Líder Influente foi indicado por sua alma mater. Usando histórias ricas e inspiradoras, as escolas de negócios demonstraram como os homenageados lideram e inovam em seus setores, contribuem para suas comunidades e inspiram futuros líderes empresariais. A turma deste ano representa escolas de negócios credenciadas pela AACSB em 13 países, e os homenageados impactaram em mais de uma dúzia de setores, incluindo tecnologia, mídia, hospitalidade e saúde. As histórias únicas de cada homenageado e como estão criando um impacto significativo e duradouro no mundo estão disponíveis em aacsb.edu/influential-leaders.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação de negócios do mundo, conectando educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove a participação, acelera a inovação e amplia o impacto na educação de negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação em negócios para uma sociedade melhor em aacsb.edu.

